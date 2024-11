Maroc: Casablanca - Une soirée caritative de SOS Villages d'Enfants du pays rythmée par l'Alchimie des Chants

Casablanca — SOS Villages d'Enfants Maroc a organisé, mercredi soir à Casablanca, en partenariat avec l'Association Nagham, sa soirée caritative "Alchimie des Chants", à l'occasion du 40ème anniversaire de la construction du premier Village d'Enfants SOS au Maroc.

Ce concert unique a mis en scène un mariage inédit entre chansons arabe et francophone, mêlant les univers musicaux des chanteurs légendaires Abdelhalim Hafez et Jacques Brel. L'alchimie entre ces deux styles, interprétée par des artistes renommés comme Houda Saad, Ayoub Tijani, Mamoun Salaje, Fihr Kettani et Farid Senhaji, a offert au public un spectacle riche en émotions et en diversité musicale.

L'alchimie entre ces deux styles, l'un profondément ancré dans la culture arabe et l'autre dans la tradition musicale francophone, a créé une symbiose qui a capté l'attention et l'esprit du public. La combinaison des mélodies orientales envoûtantes aux paroles poignantes de la chanson française a permis d'ériger un pont entre deux cultures, tout en célébrant des valeurs universelles et intemporelles.

Les artistes, véritablement engagés, ont magistralement interprété ces œuvres, faisant vivre à l'auditoire une expérience sensorielle et émotionnelle exceptionnelle, transcendant les barrières linguistiques et culturelles.

Dans une allocution, Amine Demnati, président de SOS Villages d'Enfants Maroc, a souligné l'importance de cette soirée qui, au-delà de l'hommage rendu à ces deux géants de la chanson arabe mondiale, met en avant des valeurs essentielles : l'unité, la solidarité, et la fraternité. "Cet événement, tenu à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Enfance, nous permet de rappeler que la musique et l'art peuvent être des leviers puissants pour soutenir une noble cause : la protection des enfants privés de soutien familial", a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : "Cet événement marque aussi les 40 ans d'engagement de notre organisation envers les enfants vulnérables et, à cette occasion, nous lançons la construction de notre sixième Village d'Enfants SOS à Dakhla, un projet phare pour les enfants du sud du Maroc".

"Depuis sa création, l'association s'est donnée pour mission de fournir aux enfants vulnérables un cadre familial, sécurisé et protecteur, afin de leur offrir des perspectives d'avenir. Le soutien de la communauté locale, des entreprises et des particuliers, symbolisé par cette soirée, est essentiel pour garantir la pérennité de cette mission", a conclu le président.

"Aujourd'hui, nous organisons un vibrant hommage simultané à ces deux immortels artistes. À travers ce concert exceptionnel, nous souhaitons également mettre en lumière l'importance de l'accès à l'art et à la musique pour tous les enfants, sans distinction, a fait savoir, de son côté, Aziz Daddane, président de l'Association Nagham.

Et de poursuivre : "Notre projet de chorales juniors dans les écoles publiques et les établissements de protection sociale représente une opportunité d'épanouissement pour de nombreux jeunes. Ce partenariat avec SOS Villages d'Enfants Maroc nous permet de joindre nos forces pour offrir des moments de culture tout en contribuant à un avenir meilleur pour ces enfants".

Ainsi, cette soirée n'a pas seulement célébré la musique, mais aussi la solidarité et l'engagement envers les enfants les plus vulnérables. Grâce à la générosité des participants, elle contribuera à poursuivre la mission de SOS Villages d'Enfants Maroc, tout en mettant en lumière la puissance de l'art comme vecteur de changement social et de soutien à la jeunesse en difficulté.

SOS Villages d'Enfants Maroc, membre de la fédération SOS-Kinderdorf International et placée sous la présidence d'honneur de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, oeuvre depuis 1984 pour offrir un environnement familial stable et sécurisé aux enfants privés de soutien familial. L'association s'engage à leur fournir un accompagnement personnalisé, soutenu par un système de parrainage et de dons réguliers, afin de leur offrir un avenir plus prometteur.