Afrique: Le Président du Conseil de souveraineté rencontre l'Envoyé spécial du Royaume de Norvège au Soudan

Port-Soudan — Le Président du Conseil Souverain de Transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré mercredi l'envoyé spécial du Royaume de Norvège au Soudan. , M. Andrea Estessen, en présence du sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Omar Issa.

L'ambassadeur Omar Issa, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a été positive, car de nombreuses questions liées à l'aide humanitaire et au processus visant à faciliter son acheminement au Soudan ont été discutées, en plus des développements du processus politique. .

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères a déclaré : « Le président du CST a clairement affirmé lors de la réunion le souci du gouvernement de fournir des facilités à toutes les organisations et à tous les pays qui fournissent une aide humanitaire au Soudan. Son Excellence a également ordonné à toutes les autorités compétentes d'activer et faciliter les procédures nécessaires à cet égard.

Pour sa part, l'Envoyé spécial du Royaume de Norvège au Soudan a expliqué que la réunion a été positive et fructueuse et a abordé de nombreuses questions liées à l'aide humanitaire et au cheminement du processus politique en cours, soulignant l'intérêt de son pays pour la situation humanitaire et soutenant et fournir de l'aide au peuple soudanais. Il a déclaré : « Nous avons présenté des propositions qui peuvent faire avancer et contribuer à fournir de l'aide à « l'humanité ».

L'envoyé norvégien a exprimé son appréciation au gouvernement du Soudan et sa volonté d'ouvrir le poste frontière d'Adré pour acheminer l'aide humanitaire, qualifiant cette étape d'importante.

L'envoyé a dénoncé les crimes et atrocités commis dans l'État de Gezira et dans d'autres régions. Il a déclaré : « Nous condamnons particulièrement les violations contre les femmes et les enfants », soulignant que le meurtre de civils innocents représente une violation flagrante du droit international et du droit des droits de l'homme, appelant à punir les auteurs de ces crimes.