Soudan: Première conférence économique conclut ses activités et Gabriel reçoit les recommandations

Port-Soudan — La première conférence économique a conclu ses activités et publié sa déclaration finale et ses recommandations, qui comprenaient 263 recommandations, qui ont été lues par le professeur Mahmoud Yaqoub Mahmoud, directeur de l'Université de Botana, détaillant les aspects importants afin pour parvenir à la stabilité économique et au développement durable.

Dr Jibril Ibrahim, ministre des Finances et de la Planification économique, a reçu les recommandations, soulignant l'intérêt de l'État pour ces recommandations et sa recherche continue des solutions nécessaires pour alléger les souffrances des citoyens.

Dr Jibril a évoqué les efforts du ministère des Finances pour restaurer la cohésion des piliers de l'État et surmonter le premier choc de la guerre, notant que le ministère des Finances a réuni les gouvernants et les gouverneurs le 30 avril 2023 dans la ville de Madani pour réfléchir sur la façon de gérer le système de travail, indiquant que cette réunion a eu une contribution majeure au rétablissement de l'équilibre de l'État.

Le ministre des Finances a salué les résultats de la conférence, faisant quelques observations dans lesquelles il a déclaré qu'il y avait certains aspects et dossiers qui nécessitent une discussion et une consultation plus approfondie, soulignant l'importance de se concentrer sur le présent pour ouvrir un large champ aux besoins économiques futurs. .

Il a ajouté que les questions d'augmentation de la production pétrolière, d'amélioration des bénéfices des richesses de la mer Rouge, ainsi que de maximisation des gains des composantes touristiques que possède le pays, nécessitaient de leur consacrer de l'espace et de soumettre des documents à leur sujet, soulignant que la nécessité pour le pays d'organiser une deuxième conférence qui fasse la lumière sur ces aspects.

Gabriel a exprimé la nécessité pour le pays de se concentrer sur la manière d'augmenter les revenus au cours de la période à venir, d'autant plus que la guerre lancée par la milice terroriste Rapid Support a appauvri les citoyens et empêché la nourriture de leur parvenir dans le but de créer la famine.

Il a déclaré : "Nous ne devons pas permettre au pays de mourir de faim", soulignant que le pays n'a pas de problème de production et dispose de grandes opportunités qui peuvent être exploitées pour soulager les souffrances et mettre le pays en sécurité.

Prof. Mahmoud Yaqoub, directeur de l'Université de Botana, a déclaré que la conférence avait reçu une grande attention et qu'un effort considérable avait été déployé, car elle comprenait six sessions réparties sur deux jours au cours desquelles treize articles spécialisés dans divers domaines de l'économie ont été discutés, en plus de la tenue de deux séances d'accompagnement. 14 pays ont participé à la conférence, à laquelle ont participé dix ambassades accréditées dans le pays, ainsi que des organisations internationales et régionales, des institutions nationales, des administrations civiles, des parties intéressées et des chercheurs.