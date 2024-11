Elfashir — La 6ème Division d'infanterie dans l'État du Darfour Nord a déclaré que la ville d'Elfashir mercredi, était calme à 80% par rapport aux jours précédents, notant que la milice FSR a bombardé au hasard certains quartiers de la ville dans des directions différentes, sinon les bombardements n'ont pas causé de dégâts à la ville, ajoutant que les avions de combat ont lancé trois frappes aériennes ciblant les bastions ennemis et ont obtenu de grands succès et se sont retirés. La milice à l'est de la ville

La Division a ajouté dans un message sur sa page Facebook que certaines informations avaient été divulguées par les milices, indiquant qu'il y avait des désaccords majeurs entre eux, ce qui a conduit à des manifestations menées par ses forces en raison du manque de nourriture, de l'abondance des maladies. , et le manque de soins médicaux adéquats.

À cela s'ajoutent le grand nombre de morts résultant des affrontements et des tirs d'artillerie de l'artillerie et de l'aviation militaire de la Sixième Division, et le non-versement des avantages financiers qui leur avaient été promis lorsqu'ils étaient en état d'alerte.

La division a révélé à travers sa publication que certains membres de la milice ont commencé à communiquer avec ses forces en vue de se rendre et de leur volonté de coopérer.

La division a également révélé que les dernières nouvelles de la milice étaient la mort du poète de la milice, Abu Al-Anoud Al-Khatri, qui était l'un des tireurs d'élite de la milice, en plus de la mort d'Omar Muhammad Ghabshi, chef de la milice. le groupe terroriste tchadien.

La Sixième Division a conclu sa publication en affirmant que la situation est sous contrôle, que nos forces sont avancées sur tous les axes de combat et que la victoire est l'alliée de nos forces armées et interarmées, de la résistance populaire, de mobilisés et bien sûr de tous les héros d'Elfashir. , soulignant également la solidarité des forces et leur détermination à remporter la victoire dans le domaine de la dignité.