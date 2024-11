Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit l'envoyé spécial norvégien au Soudan

Port-Soudan — Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ali Yousef a reçu mercredi dans son bureau à Port-Soudan, M. Andrea Stensen, l'envoyé spécial norvégien au Soudan.

Le ministre a souligné la volonté du Soudan de développer et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités et de la reconstruction. Il a apprécié les efforts déployés par la Norvège en fournissant une aide humanitaire et les efforts en cours pour instaurer la paix dans le pays.

Pour sa part, l'envoyé norvégien a exprimé l'engagement de son pays en faveur d'une coopération constructive avec le Soudan dans tous les domaines et sa volonté de contribuer à la reconstruction et de développer la coopération existante entre les institutions académiques et les universités entre les deux pays.