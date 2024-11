Soudan: Al-Eaysir - Le pays mène des batailles majeures dans le domaine des médias dans le cadre de la Guerre de la Dignité

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information M. Khaled Al-Eaysir a confirmé que le pays mène des batailles majeures dans le cadre de la guerre de la dignité dans de nombreux domaines, parallèlement aux opérations militaires sur le terrain, indiquant que les médias sont la plus dangereuse de ces batailles car elles affectent les opérations militaires.

Khaled a déclaré mercredi, lors de son inspection du siège de l'Autorité Générale de la Radio et de la Télévision à Port-Soudan, que la milice terroriste Forces de Soutien Rapide - FSR a alloué d'énormes capacités pour vaincre le pays dans les médias, et qu'elle a alloué une grande domaine de ses capacités matérielles, humaines et logistiques à la bataille médiatique, indiquant que le contrôle des médias libres et nationaux et la paralysie de leurs capacités ont été l'une des priorités de la milice depuis le début de la guerre, sur la base de ce qui a été prouvé par les caméras de surveillance , la présence du conseiller du commandant de la milice, Youssef Ezzat, à l'intérieur du QG de la radio et de la télévision dès les premiers jours de la guerre. .

Al-Eaysir a déclaré que l'État avait tenu bon et avait fait avorter le plan de la milice visant à contrôler les médias, soulignant la capacité du pays à vaincre la milice dans le domaine des médias grâce à la coopération de tous, saluant les efforts des responsables de l'Autorité générale de la radio et Television, considérant que ce qu'ils ont accompli tout au long de la guerre était un miracle au vu des circonstances auxquelles ils ont été confrontés.

Le ministre de la Culture et de l'Information a inspecté les services de l'Autorité et a identifié les besoins urgents pour faire avancer les travaux et maximiser le rôle de l'Autorité dans la Guerre de la Dignité contre les plans des milices terroristes.

Al-Eaysir a envoyé un message à tous les professionnels des médias du monde et à ceux qui s'intéressent au travail médiatique sur la nécessité de solidarité avec les professionnels des médias et les médias au Soudan suite aux dommages qu'ils ont subis en raison des violations de la milice de soutien rapide. appelant le monde à soutenir les professionnels des médias soudanais, d'autant plus que le Soudan occupe une position de leader dans le domaine des médias.