Soudan: Deuxième journée - La première conférence économique se concentre sur les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement

Port-Soudan — La première conférence économique a poursuivi ses activités pour la deuxième journée et discuté de nombreux documents de travail spécialisés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie et de l'investissement.

Le premier document du deuxième jour de la conférence traitait du rôle de l'investissement et des partenariats dans la reconstruction du secteur agricole, présenté par Mme Abla du ministère de l'Agriculture et des Forêts, dans lequel elle a passé en revue l'impact de la guerre sur le secteur agricole et les interventions nécessaires pour y remédier. Le document passe en revue les faiblesses et les opportunités disponibles dans le secteur ainsi que les défis les plus importants, et ses recommandations les plus importantes sont de limiter les dégâts. intrants et financement.

Le deuxième document préparé par l'équipe du ministère de l'Industrie présentait une étude diagnostique du secteur manufacturier au Soudan, passant en revue l'analyse de la position du secteur avant, pendant et après la guerre et la répartition géographique des industries manufacturières dans le pays. Les défis auxquels le secteur est confronté. Les recommandations les plus importantes consistaient à élaborer une stratégie globale et intégrée pour réhabiliter le secteur et faire face aux effets de la guerre sur lui.

Le troisième document traitait des défis du secteur des services au Soudan, présenté par le Dr. Adel Abdel Aziz a passé en revue les répercussions de la guerre sur le secteur des services, soulignant l'importance du secteur dans la mesure où il comprend toutes les autres activités économiques et de services autres que l'agriculture et l'industrie. Il a déclaré dans le journal que le secteur des services représente le secteur des services. la plus grande proportion du produit intérieur brut, représentant 55% de celui-ci, et le document passe en revue un inventaire des pertes subies par le secteur; L'une des recommandations les plus importantes du document est la création d'un conseil supérieur pour la planification et le développement du secteur des services.

Dans le quatrième article, Prof. Ibrahim Al-Dakhiri a passé en revue le document stratégique et pratique pour la reconstruction du secteur agricole et de l'élevage au Soudan. Il a souligné l'importance de faire face aux effets de la guerre sur le secteur en raison de son leadership dans les opérations de reconstruction du Soudan, des visions futures pour la mise en oeuvre de celles-ci, des interventions nécessaires pour y parvenir et du financement des efforts de développement et de reconstruction.

Commencez à discuter des articles présentés par le Dr. Abu Bakr Al-Bushra, ministre de l'Agriculture et des Forêts, soulignant l'importance de l'agriculture car c'est la profession de plus de 70% de la population, soulignant que les obstacles les plus importants à la réalisation de la sécurité alimentaire sont l'agriculture horizontale traditionnelle et la faible productivité. Il a recommandé de contrôler les exportations et les importations, d'activer les entreprises gouvernementales pour exporter la production agricole et de s'efforcer d'ajouter une valeur réelle à la production et de renforcer les capacités d'exportation agricole, ces deux aspects.

Il est à noter que la première séance était présidée par le Dr. Abdel Moneim Mohamed Al-Tayeb, expert bancaire et ancien sous-secrétaire du ministère des Finances et de la Planification économique.

Le premier article a été discuté lors de la deuxième séance présentée par le Dr. Saif Al-Din Daoud, les défis environnementaux de la guerre, l'impact des conflits en cours sur la santé environnementale et l'importance d'utiliser des énergies propres et respectueuses de l'environnement, elle a souligné les mécanismes permettant d'attirer les ressources allouées au changement climatique à partir du financement international au profit. de la santé environnementale au Soudan.

Le document sur l'environnement présenté par le Dr. Al-Tijani Al-Asam s'est concentré sur les défis de la santé environnementale et l'impact du changement climatique au Soudan sur l'environnement. Le système tribal qui forme l'environnement et parle de diagnostiquer la situation environnementale actuelle sous l'influence de la guerre et du changement climatique ; Il a déclaré que l'environnement reste la responsabilité de chacun et la nécessité de préserver la biodiversité et sa sécurité, en plus de la responsabilité de la communauté internationale pour la santé et la sécurité de l'environnement au Soudan et partout dans le monde.

La discussion a commencé sur les communications présentées par le Dr. Haitham, ministre de la Santé, soulignant l'importance de l'assainissement de l'environnement en raison de son impact direct sur la santé humaine et la nécessité de lutter contre les effets de la guerre sur l'environnement pour garantir la santé humaine. a parlé du rôle de l'administration dans la préservation de l'environnement, la préparation aux situations d'urgence et la gestion de celles-ci grâce à des dispositifs d'alerte précoce.

La deuxième séance était présidée par le Dr. Al-Tijani Hilal, l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement urbain, qui a promis de présenter un projet concernant la santé et la reconstruction de l'environnement que des experts dans le domaine de l'environnement soumettraient au ministre des Finances et de la Planification économique pour en bénéficier financements extérieurs alloués à l'environnement.