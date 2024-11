Soudan: Un milliard et 500 millions de dollars de recettes provenant des exportations de « l'or », et le ministre des Mines préside la séance de clôture

Le ministre soudanais des Mines, Muhammad Bashir Abdallah, a présidé les activités de la séance de clôture du forum économique, organisé par le ministère des Finances et de la Planification économique et qui a conclu ses travaux hier soir, mercredi, à l'hôtel Rabwa à Port-Soudan. Le ministre des Minéraux a souligné l'importance du forum en tant que démonstration économique dont les résultats se reflètent dans le développement de l'économie du pays.

Pour sa part, le directeur général de la Société soudanaise des ressources minérales limitée, Muhammad Taher Omar, a révélé l'augmentation continue des exportations d'or du pays par les voies officielles et a annoncé lors de son discours lors des activités du forum la fourniture d'une quantité d'or. "un milliard et 500 millions de dollars" à la Banque centrale du Soudan, qui représente le produit des exportations.

Le pays était riche en or depuis le début de l'année jusqu'en octobre, notant que le ministère des Mines, à travers son organe de réglementation, la (Sudanese Mineral Resources Company Limited-La Société Soudanaise pour les Ressources Minérales-SSRM), a pris une série de mesures pour encourager Les opérations d'exportation par les voies officielles de l'État au cours de cette année ont contribué de manière significative à l'augmentation des revenus d'exportation de l'or, ce qui a eu un impact évident sur l'importation de biens stratégiques vers l'État.

Le directeur général de la SSRM a confirmé que le secteur minier apporte une contribution majeure à l'approvisionnement du trésor public et au soutien de l'économie nationale dans cette étape que traverse le pays, et il a révélé la préparation d'un plan ambitieux pour remédier au problème. l'impact environnemental de l'activité minière traditionnelle et de l'or produit, en coordination avec les gouvernements et les agences de sécurité des États et les autorités compétentes.

Le directeur du département de l'environnement et de la sécurité de la Société soudanaise des ressources minérales, Idris Suleiman Hussein, a examiné un article scientifique intitulé Défis environnementaux de l'exploitation minière traditionnelle, dans lequel il a évoqué le développement du secteur et les grands efforts déployés par l'entreprise dans le les processus de développement et la gestion des impacts environnementaux résultant de la pratique du travail.