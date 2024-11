Ethiopie: Le commissaire de l'UA souligne la nécessité d'une résolution plus innovante et durable des conflits sur le continent

Addis Ababa — Le commissaire de l'UA pour le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Bankole Adeoye, a souligné la nécessité d'une approche plus innovante et durable de la résolution des conflits sur le continent.

Le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine commémore la quatrième semaine de sensibilisation de l'Union africaine à la reconstruction et au développement post-conflit (RDPC) du 18 au 24 novembre 2024 au siège de la Commission à Addis-Abeba.

Cette semaine de commémoration a continué à susciter une attention et un engagement croissants de la part des États membres de l'UA, des communautés économiques régionales/mécanismes régionaux (CER/MR), des partenaires de l'UA et de la société civile à travers l'Afrique.

Le thème de la quatrième semaine de sensibilisation au PCRD, "Tracer la voie à suivre : Stratégies de collaboration pour une mise en oeuvre efficace de la politique PCRD", a souligné l'importance d'une approche unifiée et stratégique pour faire progresser la reconstruction et le développement post-conflit.

Le commissaire de l'UA chargé des affaires politiques, du département de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Bankole Adeoye, a informé les médias aujourd'hui sur les zones de conflit et les efforts déployés par la Commission de l'Union africaine pour trouver une solution pacifique à ces conflits.

Il a mis l'accent sur la mise en place et le soutien d'institutions démocratiques publiques qui répondent aux besoins des Africains.

Le commissaire a fait remarquer que "nous assistons à une semaine de sensibilisation à la reconstruction et au développement post-conflit, tout simplement en faisant progresser et en soutenant la construction de la paix sur le continent".

Notant les récents développements au Soudan, au Sud-Soudan, en Libye, en Somalie, au Mozambique, dans le bassin du Tchad et dans la région du Sahel, il a déclaré : "Nous devons faire face à cette crise et à ce conflit d'une manière plus durable et plus innovante".

"Alors que nous entamons la planification stratégique de la Commission de l'Union africaine, nous cherchons à mieux gérer et prévenir les conflits tout en nous penchant spécifiquement sur la mise en place d'institutions solides pour une démocratie durable et une gouvernance efficace sur notre continent", a-t-il ajouté.

Nous avons investi davantage dans la construction de la paix à tous les niveaux, a précisé le commissaire.

"Nous venons d'entamer la mise en oeuvre de la nouvelle politique révisée de l'Union africaine en matière de reconstruction et de développement post-conflit. Nous voulons que la construction et le travail en faveur de la paix s'intensifient. Nous voulons partager les expériences et l'expertise africaines", a indiqué le commissaire.

Le post-conflit, la reconstruction et le développement sont essentiels à bien des égards, a-t-il déclaré, ajoutant que nous avons ajouté trois nouveaux piliers à la politique concernant l'inclusion des jeunes, la durabilité environnementale et la protection de l'enfance.

D'autre part, il a ajouté que notre département travaillait en permanence à la promotion de la démocratie, en observant des élections cette année, et que nous avions enregistré près de 15 élections, dont 14 ont été observées jusqu'à présent. Selon lui, la plupart des élections se sont déroulées pacifiquement cette année.

Toutefois, il a noté que si la démocratie se renforce, on assiste également à une résurgence préoccupante du régime militaire dans certaines régions, ce qui souligne la nécessité de rester vigilant et d'agir.

La semaine de sensibilisation à la RDPC a été adoptée par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA en 2021 et a acquis une reconnaissance et une importance significatives, marquant sa quatrième année consécutive en tant qu'événement officiel de l'Union africaine.