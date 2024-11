Ethiopie: Début de la formation à la réinsertion des anciens combattants dans la région du Tigray

Addis Ababa — Les efforts visant à assurer la réintégration durable des anciens combattants de la région du Tigré ont commencé aujourd'hui par leur inscription dans des centres de formation à la réhabilitation.

Ces centres visent à fournir le soutien nécessaire à la transition des anciens combattants vers la vie civile.

L'initiative exige des anciens combattants qu'ils remettent leurs armes, y compris les armes lourdes et moyennes, dans le cadre de leur entrée dans le processus de réhabilitation.

Au cours de la première phase, les anciens combattants du centre de formation à la réhabilitation de Mekelle ont remis leurs armes individuelles et collectives aux forces de défense nationale éthiopiennes, signifiant ainsi leur engagement dans le processus de désarmement et de réintégration.

Il convient de rappeler qu'à la suite de l'accord de paix de Pretoria, les anciens militants ont remis leurs armes lourdes et moyennes aux forces de défense nationales en présence d'observateurs d'institutions continentales et internationales il y a un an.

Le général de brigade Derbie Mekuria, commissaire adjoint de la commission nationale de réhabilitation et représentant des forces de défense nationales éthiopiennes, ainsi que des responsables militaires, des représentants de l'administration intérimaire du Tigré et des partenaires de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et d'autres parties prenantes ont assisté au lancement du programme.

Le programme prévoit que les anciens combattants achèvent leur formation et se réintègrent dans leurs communautés avec le soutien financier et matériel nécessaire pour mener une vie civile stable. Cela comprend l'accès à des programmes de subsistance et à des services sociaux.

Le commissaire national à la réhabilitation, Temesgen Tilahun, a indiqué que les centres de Mekelle, Edagahamus et Adwa accueilleront collectivement 75 000 anciens combattants au cours des quatre prochains mois.

Le programme se concentrera sur le désarmement, la formation professionnelle et la réintégration durable dans la société. Cette initiative souligne l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'une paix et d'une stabilité durables en transformant les anciens combattants en membres productifs de la société et en renforçant la cohésion nationale.

Sur une période de deux ans, la commission prévoit de réintégrer les 371 971 ex-militants identifiés dans l'ensemble du pays, en veillant à ce qu'ils s'installent durablement au sein de la communauté.

La commission nationale de réhabilitation a annoncé que le gouvernement s'engageait à désarmer et à réhabiliter les ex-militants dans diverses régions, en leur offrant la formation et le soutien nécessaires à leur réinsertion dans la société.