Afrique du Sud: L'assureur sud-africain Sanlam acquiert une participation dans Ninety One pour 276 millions de dollars

Sanlam acquiert une participation de 12,3 % dans Ninety One Ltd. pour 5 milliards de rands, et prévoit de transférer environ 400 milliards de rands d'actifs.

Le PDG de Ninety One, Hendrik du Toit, voit dans la collaboration avec Sanlam un potentiel de flux de trésorerie substantiels sur les marchés privés.

La collaboration entre les gestionnaires d'actifs et les assureurs, comme Sanlam et Ninety One, reflète une tendance du secteur à faciliter l'accès au capital et à élargir les sources de revenus.

L'assureur sud-africain Sanlam va acquérir une participation de 12,3 % dans le gestionnaire d'actifs Ninety One pour un montant de 5 milliards de rands (276 millions de dollars), selon une annonce conjointe. L'opération, soumise à l'approbation des actionnaires et des autorités de régulation, impliquera que Sanlam transfère environ 400 milliards de rands d'actifs à Ninety One.

Le PDG de Sanlam, Paul Hanratty, a déclaré que l'assureur souhaitait devenir un investisseur clé dans les stratégies de crédit privé et spécialisé de Ninety One. Ninety One, dirigée par Hendrik du Toit, gère plus de 3,3 billions de rands d'actifs. M. Du Toit a souligné le potentiel du partenariat à débloquer des "flux de trésorerie substantiels" des marchés privés mondiaux.

Cette collaboration s'inscrit dans une tendance croissante d'alliances entre gestionnaires d'actifs et assureurs afin d'améliorer l'accès au capital et d'accroître les flux de revenus basés sur les commissions. Des accords similaires ont été conclus par des sociétés internationales comme Apollo, Blackstone et KKR, qui s'appuient sur des actifs liés à l'assurance pour stimuler la croissance des marchés privés.

Points clés à retenir

L'accord entre Ninety One et Sanlam met en évidence les synergies stratégiques entre les gestionnaires d'actifs et les assureurs. Les transferts d'actifs de Sanlam viendront renforcer le portefeuille de Ninety One, améliorant ainsi sa présence sur les marchés du crédit privé. Pour Sanlam, l'investissement permet de s'exposer à des stratégies génératrices de commissions, conformément à ses objectifs de croissance.

Cette initiative reflète la tendance mondiale qui voit les gestionnaires d'actifs s'associer aux assureurs pour accéder à des capitaux stables, diversifier leurs revenus et renforcer leur positionnement sur le marché. De tels partenariats soulignent l'interdépendance croissante entre les secteurs des actifs et de l'assurance, motivée par des objectifs communs d'évolutivité et de croissance des actifs à long terme.