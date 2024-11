Angola: La JMPLA forgera des cadres pour la nation, dit le président du MPLA

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a considéré jeudi que l'organisation de jeunesse du parti (JMPLA) forgeait les cadres dont le parti et la nation ont besoin pour leur développement.

Le leader du MPLA s'exprimait à l'ouverture du IXe congrès de la JMPLA, qui se déroulera sur trois jours, et qui élira le nouveau secrétaire national de l'organisation, en remplacement de Crispiniano dos Santos.

Faisant un parallélisme, il a souligné que dans la nature, pour avoir une plante de qualité qui garantit la récolte de bons fruits, il faut prendre soin de la graine, de la plantule, pendant qu'elle est en pépinière, avant de la transplanter.

« En politique, si nous voulons avoir un bon membre du MPLA, nous devons prendre soin de lui en tant que jeune membre de la JMPLA, qui commence à faire ses premiers pas en politique », a-t-il comparé.

Il a affirmé que la MPLA a toujours valorisé et investi dans le grand potentiel des jeunes, les préparant à affronter et à surmonter les grands défis que le Parti et la société présentent à chaque étape de notre histoire.

Dans ce sens, il a reconnu que les membres de la JMPLA et, en général, les jeunes angolais n'ont jamais trompé la confiance et les attentes placées en eux par le Parti et la Nation angolaise.

Il a souligné qu'ils avaient participé activement à la lutte de libération nationale, à la lutte pour la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale.

Actuellement, a-t-il poursuivi, ils contribuent à la reconstruction nationale, au développement économique et social du pays et à des réalisations dans tous les domaines.

Selon João Lourenço, également Président de la République, dans la défense de la patrie, dans l'économie, dans la culture, dans l'éducation et l'enseignement, dans la science, dans l'innovation, dans le sport, dans la construction de la paix et de la réconciliation nationale, dans la diplomatie et dans d'autres domaines non moins importants, les jeunes ont toujours su élever la réputation de l'Angola.

50 ans d'indépendance

D'autre part, il a souligné que le pays totalisera, en 2025, 50 ans d'indépendance nationale, qu'il entend célébrer avec tout l'enthousiasme, la joie et l'énergie positive que recommandent les circonstances.

A cet effet, il a affirmé que les partis politiques, les églises, les organisations de la société civile et les citoyens patriotes engagés dans les nobles causes de la nation participeront avec enthousiasme aux activités programmées.

L'objectif, selon l'homme d'État, est de rendre hommage aux ancêtres et à tous ceux qui, avec des sacrifices incommensurables, avec du sang, de la sueur et des larmes, ont permis, après cinq siècles d'humiliation, de briser les barreaux de l'oppression coloniale.

"Réfléchissons sur l'Angola que nous voulons et aurons dans les 50 prochaines années et sur le rôle réservé aux jeunes d'aujourd'hui et de demain", a-t-il affirmé.

Lors de son intervention, il a souligné que "c'est la mission de notre parti, mais aussi de celle de vos aînés, de vous préparer à assumer vos responsabilités, de préférence mieux que nous l'avons fait et que nous le faisons aujourd'hui, car les jeunes générations doivent aspirer à toujours surpasser les générations passées".

Formation académique

Il a averti les jeunes que la formation académique, professionnelle, mais aussi sportive et civique sont des éléments clés pour atteindre cet objectif de préparer, lancer et promouvoir les professionnels, les dirigeants associatifs, mais aussi les dirigeants politiques et gouvernementaux dont l'Angola a besoin pour aujourd'hui et demain.

Le président du MPLA a dit que nous vivons actuellement dans un monde numérique dominé par les technologies de l'information et de la communication, avec l'intelligence artificielle, dont les mérites et les menaces augmentent rapidement, des domaines dans lesquels les plus jeunes se sentent à l'aise en raison de leur facilité d'apprentissage et d'adaptation.

"C'est dans ce contexte de TIC, de numérisation et d'industrialisation que nous diversifierons plus facilement notre économie, augmenterons la production nationale, les exportations et l'offre d'emplois", a-t-il conclu.