Congo-Kinshasa: Santé - Signature d'une nouvelle stratégie de coopération entre le pays et l'OMS

Ce nouvel accord prévu pour une durée de 5 ans, soit de 2024 à 2029, vise notamment à renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, à préparer et répondre aux urgences de santé publique, à prévenir les infections, détecter et combattre la résistance aux antimicrobiens ainsi que pour rendre la couverture santé universelle une réalité pour tous.

Selon le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, la nouvelle stratégie de coopération de l'Organisation mondiale de la Santé se focalise sur les priorités sanitaires de la République démocratique du Congo (RDC) et les partenaires sont donc conviées à s'aligner sur ces priorités sur le terrain. La nouvelle stratégie de coopération de l'Organisation mondiale de la santé incarne également le programme de réformes majeures visant à renforcer sa capacité à répondre efficacement aux besoins des pays.

Nos choix, a expliqué le Dr Roger Kamba, nous les faisons nous-mêmes et les partenaires les respectent. Et je pense que les partenaires ont compris qu'il faut s'aligner à nos priorités. "Ainsi, la stratégie que nous avons se base sur une nouvelle approche de santé publique. Et cette approche nécessite des réajustements. Il n'est pas bon de continuer avec les mêmes stratégies, alors que le pays a changé de paradigme ", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le représentant de l'OMS a reconnu qu'il est important d'accroître les investissements en santé dans le contexte lié à la couverture santé et au-delà du financement, l'OMS vient en appui technique aux côtés de la RDC. « C'est une coopération que nous voulons beaucoup plus stratégique et beaucoup plus forte afin d'accéder effectivement à la couverture santé universelle pour faire en sorte que les Congolaises et les Congolais bénéficient des soins de qualité abordables et que les gens ne deviennent pas financièrement détruits en cherchant la santé. Et la force de l'OMS réside en la qualité de l'appui technique que nous apportons », a-t-il conclu.