Algérie: Allocation de solidarité Ramadhan - Ouverture des inscriptions (ministère de l'Intérieur)

Alger — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé l'ouverture des inscriptions à l'allocation de solidarité Ramadhan dans toutes les communes à travers le pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

"Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire informe les citoyennes et citoyens souhaitant bénéficier de l'allocation de solidarité Ramadhan pour l'année 1446/2025 que l'opération d'inscription sera lancée dans toutes les communes du pays à compter de la date de publication du présent communiqué et s'étalera jusqu'au 15 décembre 2024", lit-on dans le communiqué.

"Les personnes souhaitant bénéficier de cette allocation doivent s'inscrire via le site électronique du ministère ou se rendre directement aux services communaux", ajoute la même source. Le ministère rappelle également que "les personnes inscrites dans le système informatique et ayant bénéficié de l'allocation de solidarité pour le Ramadhan 2024 n'auront pas à renouveler leur demandes, étant automatiquement enregistrées. Les services communaux procéderont à la vérification de leur situation sociale et de leur éligibilité, et ce en coordination avec les différentes instances, institutions et administrations publiques".