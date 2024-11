Gabon: Des investisseurs et de conseillers financiers internationaux chez Mays Mouissi

Le lundi 18 novembre 2024, le Ministre de l'Économie et des Participations, Mays Mouissi, a reçu une délégation d'investisseurs et de conseillers financiers internationaux, menée par Marc Zeepvat, Président et Directeur de l'Exploitation de Trans-National Research Corporation.

Cette rencontre stratégique visait à explorer les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le Gabon, dans un contexte de réformes économiques engagées à différents niveaux. Notamment avec le renforcement des infrastructures, des politiques de gouvernance et la modernisation de la gestion des finances publiques.

Les discussions ont permis de répondre aux interrogations des investisseurs sur des thématiques cruciales, telles que la situation politique actuelle, le climat des affaires et la vision de développement économique du pays. Au cours de cet entretien, le Membre du Gouvernement de la Transition a présenté les avancées significatives réalisées par les plus autorités, réaffirmant leur engagement envers une stabilité politique et une croissance économique durables.

Ces échanges constructifs renforcent l'attractivité du Gabon en tant que destination stratégique pour les investissements internationaux et illustrent sa détermination à transformer durablement son économie.