Le triomphe du Oui au référendum du 16 novembre dernier, trouve son appui auprès de certains acteurs politiques aguerris. Paulette Missambo est de ceux qui ont conduit la campagne référendaire avec brio. La Présidente du Sénat de la Transition et Coordinatrice Nationale Adjointe pour la campagne référendaire en faveur du "Oui" a joué un rôle majeur pour la victoire du Oui pour le projet constitutionnel porté par le Chef de l'État, le Général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema.

La victoire du Oui au référendum du projet de Constitution initié par le président de la transition, doit son succès à plusieurs acteurs politiques aguerris et rompus à la tache. Paulette Missambo, Présidente du Sénat de la Transition et Coordinatrice Nationale Adjointe pour la campagne référendaire en faveur du "Oui" a joué un rôle déterminant dans la province de l'Ogooué-Lolo. Son rôle dans cette campagne a été marqué par une approche, pédagogique, pragmatique et fédératrice. Aussi, n'a t-elle eu de cesse d'affirmer son engagement pour la stabilité et la cohésion du Gabon.

Un soutien affirmé au président de la transition

Depuis le début de la transition, Paulette Missambo a montré un soutien sans faille au Chef de l'État. En sa qualité de Présidente du Sénat de la Transition, elle a assumé une position de leadership dans le cadre des réformes institutionnelles et politiques qui marquent cette période. Son soutien à la révision constitutionnelle s'inscrit dans cette dynamique, qu'elle a activement défendue auprès de ses concitoyens.

Lors de la campagne référendaire, Madame Missambo a joué un rôle crucial en mobilisant ses électeurs et en soutenant la révision de la Constitution, mettant en avant, les avantages de cette réforme pour le pays. Elle a encouragé un « Oui » massif, soulignant que le projet constitutionnel était un outil nécessaire pour assurer une transition réussie et pérenne, propice à la stabilité politique et à l'harmonisation des institutions gabonaises.

Un leadership fédérateur et une pédagogie politique

Le rôle de Paulette Missambo dans cette campagne a également été caractérisé par une forte capacité à fédérer. En tant que Coordinatrice Nationale Adjointe de la campagne pour le « Oui », elle a déployé des efforts considérables pour expliquer les enjeux de la révision constitutionnelle aux populations. Son leadership s'est appuyé sur une pédagogie claire et inclusive, visant à mobiliser non seulement ses partisans, mais aussi à atteindre un large public. Elle a mis en oeuvre des actions visant à répondre aux interrogations de la population sur la portée de cette révision et ses implications pour le pays.

En multipliant les rencontres avec les acteurs politiques, les jeunes et les communautés locales, Mme Missambo a su montrer qu'un soutien massif au projet constitutionnel ne se limitait pas à une démarche partisane, mais était une opportunité pour renforcer la cohésion nationale et assurer la stabilité du Gabon.

Une action sociale concrète pour accompagner la campagne

Parallèlement à son engagement politique, Paulette Missambo a également pris des initiatives concrètes pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Le 14 novembre 2024, elle a été à l'origine du déploiement d'une caravane médicale dans les villes de Koulamoutou et Lastourville, en collaboration avec le Samu social. Cette action répondait à la demande de soins médicaux de plus en plus pressante dans ces localités, où l'offre sanitaire reste insuffisante. La caravane médicale, composée d'une vingtaine de médecins et d'équipements nécessaires, a permis de soulager de nombreuses personnes, illustrant ainsi son engagement envers les préoccupations sociales des populations locales.

Lors de sa visite à l'hôpital général de Lastourville, Mme Missambo a pris le temps d'échanger avec les responsables sanitaires locaux pour évaluer les besoins spécifiques de la structure, et a facilité le dialogue entre les équipes locales et les médecins du Samu social. Cette initiative s'inscrit dans une vision politique qui va au-delà des réformes institutionnelles pour inclure des actions de terrain en réponse aux défis quotidiens des Gabonais.

Paulette Missambo : une alliée du Chef de l'État et une figure clé du Gabon de demain

Le rôle de Paulette Missambo dans cette campagne référendaire témoigne de son importance croissante dans la politique gabonaise. Son engagement pour la révision constitutionnelle, sa capacité à mobiliser les populations et son action concrète pour améliorer les conditions de vie des Gabonais en font une personnalité incontournable du paysage politique actuel. Son soutien au Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, renforce l'unité nationale dans cette période de transition.

Au-delà de ses actions pour le référendum, Paulette Missambo demeure une figure politique avec un avenir prometteur. Sa capacité à allier stratégie politique, engagement social et dialogue inclusif lui permet de jouer un rôle de plus en plus déterminant dans les réformes en cours. Le Gabon, dans son processus de transition, bénéficie indéniablement de son leadership réfléchi, de sa sagesse et de sa capacité à apporter des solutions concrètes aux défis qui se présentent.