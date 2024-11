Tunisie: Éducation - Le personnel réclame le paiement de la prime de promotion 2023

Les employés, ouvriers de l'éducation et surveillants et surveillants généraux ont observé, jeudi matin, un mouvement de protestation de deux heures (de 9 à 11 heures) dans les collèges, les lycées et les délégations régionales de l'éducation dans les différents gouvernorats de la République.

Le secrétaire général de la Fédération générale des surveillants et des surveillants généraux Boulbaba Selmi, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP que ce mouvement de protestation a été initié par la Fédération relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) pour dénoncer le retard de plus d'un an dans le versement de la prime de promotion pour l'année 2023.

Il a souligné que cette protestation a pour but de faire pression sur les autorités pour qu'elles honorent leurs engagements. Si leurs demandes ne sont pas satisfaites, Boulbaba Salmi a souligné qu'une série d'actions de protestation et d'escalade sera observée.