Sénégal: Un médecin spécialiste en santé publique vante les bienfaits de la vaccination

Dakar — Mamadou Ndiaye, un médecin spécialiste en santé publique, a rappelé, mercredi, à la Maison de la culture Douta Seck, les bienfaits de la vaccination des enfants dans la prévention de maladies évitables.

"La vaccination, c'est un moyen, c'est une stratégie pour la survie de l'enfant. Dans notre pays, au cours de ces 20 dernières années, il y a eu des progrès immenses qui ont été faits et qui ont eu pour répercussions la chute de ce qu'on appelle la mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire les enfants âgés de 0 à 5 ans", a-t-il relevé.

Il s'exprimait lors d'une conférence marquant la clôture de la campagne des "33 jours pour redynamiser la vaccination". Débutée le 24 octobre 2024 et ayant déjà parcouru plusieurs pays (Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria), l'apothéose de cette course des champions de la vaccination s'est tenue à Dakar, coïncidant avec la commémoration de la Journée mondiale des droits de l'enfant.

Selon lui , il existe 13 vaccins au Sénégal destinés aux enfants pour les préserver des pathologies comme la tuberculose, la poliomyélite, la fièvre jaune etc. Il y a aussi, ajoute-t-il, un vaccin contre le cancer du col de l'utérus destiné aux filles qui sont âgées de 9 ans.

"Pour cette édition de 2024, nous avons voulu mobiliser la société civile, les médias, les étudiants et les médecins dans une course effrénée à la démystification des idées reçues autour de la vaccination", a déclaré Laetitia Delaunay Badolo, directrice du plaidoyer à Niyel, un agence internationale de plaidoyer, d'affaires publiques et de campagnes.

Cette septième campagne a démarré le 24 octobre, à l'occasion de la journée mondiale contre la poliomyélite, à travers l'engagement d'un motard qui a fait le tour de sept pays. Il est actuellement en République démocratique du Congo où il clôt la campagne avec des activités, a-t-elle fait savoir.

La cérémonie de clôture a vu la présence des célébrités comme Ik du Nigéria, Xuman et Faynaraa du Sénégal, Philo du Burkina Faso et Sarah Kalume de la République démocratique du Congo.

Ces célébrités, explique Mme Badolo, sont aussi une représentation de la société et sont des voix, qui à travers leur art et leur savoir-faire, peuvent aider à disséminer des messages et de bonnes informations à leur public et à leur communauté.