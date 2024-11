Sénégal: Bassirou Diomaye Faye met en exergue l'importance de l'eau et de l'assainissement

Kaolack — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en exergue, jeudi, la place qu'occupent l'eau et l'assainissement dans sa vision pour "un Sénégal juste, souverain et prospère".

Dans un message transmis à l'ouverture des concertations nationales sur l'eau et l'assainissement, le président Faye a affirmé : "les secteurs de l'eau et de l'assainissement sont indissociables de notre ambition de bâtir un Sénégal juste, souverain et prospère. Les défis que nous voulons sont immenses mais ils sont à la hauteur de nos ambitions".

La région de Kaolack (centre) accueille du jeudi au samedi les concertations nationales sur le secteur de l'eau et de l'assainissement.

Ces assises réunissent l'ensemble des acteurs clés du secteur afin de "coconstruire une nouvelle politique nationale en matière d'eau et d'assainissement", a récemment expliqué Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, soulignant que le choix de Kaolack, cœur du Bassin arachidier, "témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de la justice sociale et de l'équité territoriale".

"Bien que je ne puisse pas être physiquement parmi vous, mon engagement pour cette cause essentielle reste totale. L'eau est cœur de notre vie, elle est la source de toute existence, un pilier de notre développement économique et sociale et un droit fondamentale pour tous les sénégalais", a fait valoir le chef de l'Etat dans son message vidéo diffusé à l'ouverture des travaux.

Il a martelé que l'assainissement est le "garant de notre santé publique et de la dignité humaine".

"Nous voulons garantir un accès universel, équitable et durable à l'eau multi-usages et au service de l'assainissement, que ce soit en milieu rural qu'urbain pour toutes les générations présentes et futures", a indiqué le président Faye.

D'après lui, cette concertation n'est pas seulement un simple exercice technique, elle marque une étape décisive dans la co-construction d'une nouvelle politique nationale pour l'eau et l'assainissement.

"Ensemble, nous allons élaborer une lettre de politique sectorielle de développement (LPSD) qui sera notre boussole pour les années à venir. Elle devra refléter nos valeurs d'équité, de transparence, d'inclusion et d'efficacité", a ajouté le chef de l'Etat ajoutant que le gouvernement du Sénégal s'engage à traduire les engagements issus de ces assises en actions concrètes.

Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué de réitéré l'engagement du gouvernement à "investir dans des infrastructures modernes et résilientes" telles que les autoroutes de l'eau, appelées à "transformer le visage socioéconomique et environnemental de notre pays".

"Nous allons également renforcer la gouvernance du secteur de l'eau et promouvoir une gestion participative et responsable de nos ressources hydriques", a-t-il promis.

Il a signalé que cette concertation nationale s'inscrit "pleinement" dans les cadres stratégiques adoptés par son gouvernement tels que la vision "Sénégal 2050", des Objectifs de développement durable (ODD) pour 2023 et la "Vision africaine de l'eau" à l'horizon 2063".

"Nous ne faisons pas que répondre aux défis présents, nous préparons également l'avenir en construisant les bases d'un développement durable et inclusif pour nos enfants et nos petits-enfants", a assuré M. Faye.

Il a invité les participants à faire preuve de rigueur, d'innovation et d'ambition dans leurs réflexions.

"Les résultats de vos travaux façonneront les politiques publiques de demain et feront du Sénégal un modèle en matière de gestion des ressources en eau et d'assainissement", a-t-il rappelé.

Bassirou Diomaye Faye a remercié le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour son leadership dans l'organisation de ces concertations nationales "ainsi que tous les partenaires qui soutiennent notre vision commune".