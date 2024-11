Congo-Kinshasa: Agents et fonctionnaires de l'Etat, Finances - La paie du mois de novembre déjà enclenchée !

Hier mercredi 20 novembre 2024, le Comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat s'est réuni afin d'évaluer la paie du mois de novembre de l'année 2024. Suivant les instructions données par Mme Judith Suminwa Tuluka, sous l'impulsion du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi, la paie doit être exécutée chaque le 28 du mois au plus tard.

Malheureusement, il s'est produit un retard de processus de traitement de la paie du mois d'octobre, qui a été causé par des nouvelles actions au niveau du secteur de l'enseignement primaire et secondaire et des multiples opérations liées à l'intégration des nouveaux mécanisés dans le système.

Pour Monsieur Yannick Isasi Ndelo, Vice-Président et Président intérimaire du Comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat, la paie du mois de novembre 2024 a été déjà lancée depuis le vendredi dernier, ainsi qu'ensemble avec les opérateurs de la paie, des dispositions nécessaires ont été prises pour la reprise à la normale de la paie qui doit intervenir au plus tard en date du 28 de chaque mois.

Il a par ailleurs signalé que la paie du mois de novembre se déroulera de manière simultanée entre les 3 secteurs mis à jour, à savoir Fardc, PNC, Dinacope, ainsi que les autres catégories des agents et fonctionnaires de l'État afin de s'assurer que cette échéance va être prise en charge comme convenu avec les opérateurs de la paie.

Et de conclure que dans le cadre de la feuille de mise en route du comité de suivi de la paie, une équipe sera déployée sur terrain afin d'évaluer le processus de la paie et de confronter les différentes réclamations enregistrées régulièrement et d'y apporter des solutions.