Sénégal: Adaptation et atténuation - Dakar évalue ses besoins financiers à plus de 1240 milliards FCFA par an (ministre)

Le Sénégal a besoin chaque année d'un montant évalué à 2 milliards de dollars (plus de 1240 milliards FCFA) pour mettre en oeuvre ses stratégies d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, a indiqué le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom.

"Ce financement est essentiel pour développer des infrastructures résilientes, promouvoir des pratiques agricoles durables, investir dans les énergies renouvelables, entre autres", a-t-il dit.

Daouda Ngom intervenait, mercredi, à l'occasion de la journée dédiée au Sénégal dans le cadre de la COP 29. Cette journée est axée sur le thème : "La finance climatique au Sénégal".

Il a indiqué que depuis la mise en place des mécanismes financiers du Fonds pour l'environnement mondial (FEM), du Fonds vert pour le climat et du Fonds d'adaptation, le pays n'a reçu qu'un montant global de 340.761.931 USD (211.954.585.908 francs CFA).

Cette enveloppe ne tient pas compte des financements multilatéraux et bilatéraux ainsi que ceux du secteur privé.

Il estime qu'il est donc "crucial de renforcer les capacités locales pour accéder, efficacement, aux financements disponibles".

"Le Sénégal a déjà mis en place un cadre stratégique avec le Fonds Vert pour le Climat (FVC) et d'autres mécanismes qui nous aident à identifier nos priorités d'investissement", a-t-il informé.

Il a appelé à "continuer à travailler, ensemble, pour simplifier les processus d'accès aux fonds et nous assurer que les ressources atteignent ceux qui en ont le plus besoin".

La COP 29, "un moment décisif"

Daouda Ngom a souligné que la COP29 est "un moment décisif" où les partenaires devraient redoubler d'efforts pour tenir leurs engagements climatiques, notamment pour ce qui concerne le financement, un pilier indispensable en vue d'assurer une transition écologique mondiale.

Il a rappelé que le Sénégal s'est résolument engagé dans l'action climatique. "Nous avons dans cet esprit élaboré notre Plan d'action national d'adaptation, qui identifie des actions prioritaires dans des secteurs clés, comme l'agriculture, les ressources en eau et les zones côtières", a-t-il informé.

Le ministre a signalé que le Sénégal a aussi élaboré aussi sa "contribution déterminée au niveau national". Celle-ci "fixe des objectifs ambitieux de réduction des émissions et d'adaptation".

Le Sénégal a également élaboré "les plans nationaux d'adaptation sectoriels qui permettent de faciliter l'intégration des changements climatiques et des mesures d'adaptation dans la planification et la budgétisation".

Selon lui, la mise en oeuvre de ces plans nécessite des ressources financières considérables, bien au-delà des capacités nationales. "C'est pourquoi la question du financement climatique est fondamentale pour nous. Elle n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Elle représente non seulement une opportunité économique, mais aussi un acte de justice climatique", a expliqué le ministre.

Il a assuré en outre que le Sénégal est déterminé à renforcer ses capacités institutionnelles et techniques pour une meilleure gestion et absorption des financements climatiques.

Bien plus qu'un outil économique

Il a invité la coopération internationale à se donner pour objectif de "renforcer" les capacités, à "rationaliser les processus d'octroi des fonds et à faciliter les transferts de technologies durables.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique estime que la finance climatique est bien plus qu'un outil économique. "Elle est un symbole de la solidarité internationale et la traduction de notre engagement collectif à construire un avenir durable", a-t-il relevé.

"La crise climatique est un défi mondial qui appelle une réponse globale. En cette COP29, nous devons saisir l'opportunité de renforcer la finance climatique et de transformer nos engagements en actions concrètes", a-t-il encouragé.

Au cours de la réunion de deux semaines à Bakou, les parties négocieront un nouvel objectif quantifié collectif (NCQG), un objectif de financement climatique plus ambitieux, transparent et prévisible répondant mieux aux besoins des pays en développement en matière d'atténuation, d'adaptation et de pertes et dommages.