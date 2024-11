Sénégal: Le pays lance un salon international du tourisme, du littoral et de la croisière

Dakar — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Diao, a procédé jeudi à l'inauguration du premier Salon international du tourisme, du littoral et de la croisière (SATOLIC), qui vise à développer le secteur touristique national et continental en général.

"Notre objectif [à travers ce salon] est de créer une synergie parfaite entre l'authenticité et notre patrimoine culturel qui est d'une richesse incomparable avec les innovations les plus avant-gardistes dans le domaine du tourisme", a déclaré le ministre à l'ouverture officielle de ce premier Salon international du coin du littoral et de la Croisière..

"Cet événement d'envergure régionale marque un tournant décisif, non seulement pour notre nation, le Sénégal, mais également pour l'ensemble de la région ouest-africaine", a-t-il ajouté.

"Saisissons cette opportunité pour montrer au monde la richesse de notre continent, la chaleur de notre accueil et l'étendue de nos ambitions", a-t-il recommandé, appelant à hisser "les voiles vers un avenir régulier pour le tourisme sénégalais et africain".

"Cette ambition, loin d'être une simple chimère, se matérialise aujourd'hui à travers des actions tangibles et des initiatives concrètes de développement d'un secteur touristique à la hauteur de nos aspirations et de notre immense potentiel, le satellite", a-t-il insisté.

A l'en croire, ce premier SATOLIC représente "la concrétisation d'un pas important dans notre vision audacieuse et notre détermination inébranlable à faire de notre sous-région une destination touristique de premier plan à l'échelle mondiale".

Il note qu"'il est primordial pour le Sénégal, chantre du panafricanisme, d'utiliser tous les leviers possibles pour renforcer notre intégration à travers des programmes économiques communs".

Mountaga Diao a en même temps évoqué l'idée d'aller à la conquête du marché touristique et de la croisière avec des "pays frères" comme la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et le Gabon.

"Nous devons ainsi œuvrer ensemble pour une offre sous-régionale compétitive et travailler d'ores et déjà à la promotion compte tenu des délais importants de programmation des croisières à travers le monde", a-t-il exhorté.

Le ministre a en outre souligné que le tourisme littoral et de croisière devrait intégrer non seulement les infrastructures mais également les aspects réglementaires et environnementaux pour un développement durable du secteur touristique.

Présent à l'inauguration du SATOLIC, le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) Adama Ndiaye s'est réjoui de l'organisation de cet événement, qui constitue une plateforme essentielle pour "des échanges et pour nouer des partenariats".

"J'invite les acteurs à explorer tous les atouts pour développer le secteur touristique Sénégal", a-t-il plaidé.

La cérémonie d'ouverture du Salon a vu la participation d'officiels du Mali, de la Mauritanie, du Gabon, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la Gambie.