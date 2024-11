En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Mme Léonnie Kandolo Omoyi, a organisé ce mercredi 20 novembre 2024 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, une rencontre avec les enfants de la ville-province de Kinshasa. Cette journée, placée sous le thème national : « Place à la voix des enfants », a été une occasion pour elle de réitérer son engagement à accompagner les enfants pour leur épanouissement dans la société. Instaurée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1989, la Journée internationale des droits de l'enfant revêt une importance particulière pour la défense des droits des enfants.

Le thème mondial de cette année, « Écoutons l'avenir, défendons les droits de nos enfants », a été mis en avant par la Ministre pour souligner la responsabilité collective des parents, des familles et du gouvernement envers la protection des enfants. Léonnie Kandolo Omoyi a insisté sur le fait que les enfants ne sont pas seulement l'avenir, mais qu'ils jouent un rôle actif dans la construction d'une société prospère et inclusive. Elle a déclaré que l'écoute des enfants est essentielle pour bâtir un avenir meilleur, car leur bien-être est intrinsèquement lié au développement de la nation.

La Ministre a également abordé les défis auxquels sont confrontés les enfants notamment, les violences, les discriminations et les conflits armés. Elle a dénoncé la guerre qui sévit dans l'Est de la République Démocratique du Congo, soulignant que les violences liées à ce conflit ont des conséquences dévastatrices sur les droits des enfants. Cette dénonciation fait écho à l'engagement international pour l'élimination des violences contre les enfants, comme affirmé lors de la récente conférence ministérielle mondiale à Bogota.

Par ailleurs, elle a mis en lumière les actions concrètes du Gouvernement congolais, sous la direction du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lesquelles témoignent d'un engagement fort pour garantir un environnement sûr et propice au développement des enfants.

"Ici, il convient de rappeler l'engagement du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des enfants congolais. Notamment, à travers la lutte contre l'impunité, la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture de la santé universelle, la première subvention de la maternité et de soins des nouveau-nés, la lutte contre le mariage des enfants à travers le plan d'action nationale pour mettre fin à ceci, la démobilisation des enfants soldats, la campagne de tolérance zéro immédiate, mise en oeuvre par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka et l'ensemble de son gouvernement. Autant de faits témoignent de son engagement d'assurer la protection des droits des enfants congolais", a indiqué la Ministre Léonnie Kandolo.

Un autre point central de son discours, a été le rôle crucial de la famille en tant que premier espace de protection et d'éducation des enfants. La Ministre a appelé les familles à lutter contre toute forme de violence et de discrimination, et à promouvoir des valeurs de respect et d'égalité. Elle a encouragé l'apprentissage de la masculinité positive et la nécessité de créer des conditions d'égalité des chances pour tous les enfants.

Pour clore son propos, la Ministre du Genre, Famille et Enfant a rappelé l'importance de la connaissance des droits fondamentaux pour les enfants. Elle a exprimé l'engagement du gouvernement à assurer la protection des droits des enfants, tout en affirmant l'amour et le soutien indéfectibles que les adultes doivent leur témoigner. Ce discours puissant et inspirant a résonné comme un appel à l'action pour tous les acteurs de la société, afin de construire un Congo plus juste et plus prospère pour les générations futures.