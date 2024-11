Rabat — Avec la Haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil tiendra sa 34ème session ordinaire, les 29 et 30 novembre à Rabat.

La session, dont les travaux débuteront au siège du Secrétariat général du Conseil le 29 novembre après la prière d'Al Asr, se penchera sur les questions à l'ordre du jour, indique un communiqué du Conseil supérieur des Oulémas.

Ainsi, les commissions du Conseil s'attelleront à la discussion du bilan préliminaire pour la mise en oeuvre du plan de communication (Tabligh) dans les régions pilotes du Royaume et l'examen des activités des Conseils des Oulémas dans les différentes régions du Royaume dans le cadre de l'action et de la coordination régionales, précise le communiqué.

Il s'agit aussi, poursuit la même source, du suivi des résultats de l'action des commissions permanentes et provisoires du Conseil entre les 33ème et 34ème sessions, en plus de l'adoption du plan d'action annuel du Conseil supérieur des Oulémas et des Conseils régionaux et locaux au titre de l'année 2025 et de l'approbation du projet de budget du Conseil pour la même année.

Cette session d'automne se tient conformément aux dispositions du dahir 1.03.300 du 02 Rabii I 1425 de l'Hégire (22 avril 2004), portant réorganisation des Conseils des oulémas tel qu'il a été modifié et complété, notamment le premier alinéa de l'Article 4, ainsi qu'en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l'Hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Oulémas, notamment ses articles 5 et 6.

Elle se tient également en application des Dahir n° 1.23.47 et n° 1.23.48 promulgués le 26 Dou Al Kiada 1444 de l'Hégire (15 juin 2023).