Nigeria: L'archevêque Nwachukwu ordonne 40 nouveaux diacres à l'occasion des 100 ans du Bigard Memorial Seminary

Enugu — De grandes célébrations ont lieu dans la ville d'Enugu, au Nigeria, où l'on célèbre ces jours-ci le 100e anniversaire de la fondation du Bigard Memorial Seminary.

La structure, où aujourd'hui 780 séminaristes étudient la théologie et la philosophie, porte le nom de Jeanne Bigard, l'une des deux fondatrices de l'OEuvre Pontificale Saint-Pierre Apôtre, l'oeuvre missionnaire créée pour soutenir la formation des séminaristes et des prêtres dans les Églises locales des anciennes terres de mission, et qui a également aidé le Séminaire des Bignards à s'enraciner et à se développer dans la région d'Enugu, continuant aujourd'hui encore à apporter une contribution significative à la formation de nouveaux prêtres nigérians.

Au cours de ces 100 ans d'histoire, 4 cardinaux, 14 archevêques, 37 évêques et de nombreux prêtres ont été formés au Bigard Memorial Seminary et travaillent encore aujourd'hui dans le monde entier. Parmi eux se trouve également l'archevêque Fortunatus Nwachukwu, secrétaire du dicastère pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières, qui a obtenu son baccalauréat en théologie au séminaire.

L'archevêque a participé au riche calendrier d'événements prévus à l'occasion du centenaire, et aujourd'hui, jeudi 21 novembre, il a présidé une messe solennelle dans l'église du Bigard Memorial Seminary au cours de laquelle il a ordonné 40 nouveaux diacres, appelés à devenir prêtres dans les mois à venir, et qui sont « le fruit du bon travail » du séminaire, comme l'a dit Nwachukwu lui-même au cours de l'homélie.

Celui du diacre, a rappelé le Secrétaire du Dicastère Missionnaire, est « un service qui trouve ses racines dans la Bible ». Dans l'Ancien Testament, en effet, on lit dans le livre des Nombres que « le service de l'autel était confié aux fils de Lévi », tandis que dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres « raconte l'origine d'un service similaire dans les premiers temps de l'Eglise ». Mais « à la différence des Lévites, Étienne et ses compagnons ne sont pas devenus diacres par généalogie humaine. Ils ont été élus, c'est-à-dire choisis par Dieu » « en réponse à des plaintes de discrimination fondées sur l'origine ethnique au sein de l'Église.»

En effet, au début du chapitre 6 des Actes des Apôtres, on peut lire : « En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, un mécontentement s'éleva parmi les Hellènes contre les Juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. Les Douze convoquèrent alors le groupe des disciples et dirent : « Il n'est pas juste que nous négligions la parole de Dieu pour le service des tables.

C'est pourquoi, frères, cherchez parmi vous sept hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit et de sagesse, à qui nous confierons cette tâche. Quant à nous, nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole ». Cette proposition plut à tout le groupe, qui élut Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.

« Vous aussi », a souligné Mgr Nwachukwu, « serez envoyés dans une Église et un monde qui font encore face à des défis similaires de préjugés et de discrimination fondés sur les origines ou les affiliations ethniques, tribales ou raciales. Je vous invite donc à garder à l'esprit les paroles que le Pape François a adressées aux prêtres et religieux nigérians à Rome le 25 mars dernier, lorsque Sa Sainteté les a invités à « adopter comme leur propre style de proximité, de compassion et d'amour tendre de Dieu ».

Comme « Étienne et ses compagnons, l'ordination diaconale vous élève sur un piédestal où vous n'êtes plus défini par votre ascendance ethnique ou généalogique, comme les lévites, mais par l'élection de Dieu. Plus tard, votre ordination sacerdotale selon l'ordre initié par Melchisédek, qui n'avait pas de généalogie humaine, rendra cette nouvelle identité encore plus définie », a ajouté le secrétaire du Dicastère pour l'évangélisation.

Pour l'archevêque, « un diacre élu et ordonné comme Étienne et ses compagnons, ainsi qu'un prêtre ordonné selon le nouvel ordre de Melchisédek, ne peut plus raisonner ou agir selon sa propre généalogie humaine. Il devient, en quelque sorte, déraciné du sol et soulevé par le vent de l'Esprit. Le Christ est votre modèle ». Je vous recommande donc de « mener une vie digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec humilité, douceur et patience », tel est le dernier souhait adressé aux nouveaux diacres par Mgr Nwachukwu.