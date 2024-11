Tunisie: Le petit paradis des archéologues

En Tunisie, avec plus de 3000 ans d'histoire et différentes civilisations qui se sont implantées, le pays est un trésor pour les archéologues. Des fouilles archéologiques sont en cours dans plusieurs sites, notamment grâce à des coopérations tuniso-françaises. Dougga, au nord-ouest du pays, est d'abord une capitale numide, puis une ville romaine, byzantine et islamique. Les vestiges de toute une cité antique y sont encore présents à 571 mètres d'altitude.

Entre les enfants qui jouent dans le théâtre en plein air et les oliviers plantés depuis des siècles entre les pierres, un groupe d'archéologues fait l'inventaire des trouvailles des dernières fouilles sur le site de Dougga, l'une des villes numides et romaines la mieux conservée en Afrique du Nord classée par l'Unesco.

Haitham Abidi conseiller du patrimoine, range des objets métalliques trouvées sur le site. « Nous avons pratiquement fouillé le 1/10ème - même moins - du site, mais toujours, il y a des choses à découvrir à Dougga. Maintenant, je suis en train de faire l'inventaire des objets métalliques découverts lors des fouilles anciennes dans la nécropole dolménique », précise-t-il.

Près de 600 sculptures trouvées à Dougga

Chloé Damel, doctorante en archéologie romaine, est venue pour finir sa thèse, elle s'intéresse à des sculptures déjà exhumées, mais peu étudiées. « La plupart des sculptures qui sont conservées ici ont été trouvées il y a plus d'un siècle, explique-t-elle. Alors, on trouve de tout, on n'a pas malheureusement que de rares portraits des empereurs, sinon on a énormément de statues de représentations de divinités ou de représentations de personnages mythologiques qui ornaient différentes salles, différents espaces, surtout les maisons, les termes, les sanctuaires. »

Près de 600 sculptures ont été trouvées sur le site, dont une trentaine sont exposées au musée du Bardo à Tunis, en attendant la création d'un musée à Dougga pour mieux valoriser les nouvelles découvertes.