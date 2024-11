Maroc: Message de félicitations à SM le Roi du Président du Salvador à l'occasion de la Fête de l'Indépendance

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Salvador, Nayib Bukele, à l'occasion de la Fête de l'Indépendance.

Dans ce message, le Président du Salvador exprime à Sa Majesté le Roi, en son nom propre et au nom du gouvernement et du peuple salvadoriens, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration par le Maroc du 69ème anniversaire de son indépendance.

M. Bukele réitère, à cette occasion, son engagement à continuer d'œuvrer pour raffermir les liens d'amitié et de coopération unissant le Maroc et le Salvador, qui célèbrent en ce mois de novembre le 28ème anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, soulignant que "ces relations ont été caractérisées, durant cette période, par une coopération fructueuse qui nous encourage à poursuivre l'action commune pour la prospérité et le développent de nos deux peuples".