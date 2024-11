Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortunes diverses pour les activités du marché ce jeudi 21 novembre 2024

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 21 novembre 2024, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses quant à leur évolution.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 53,582 milliards FCFA la veille à 6,439 milliards FCFA ce 21 novembre 2024.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 16,949 milliards FCFA en passant de 9 912,594 milliards FCFA la veille à 9 895,645 milliards FCFA ce jeudi 21 novembre 2024.

Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 3,865 milliards, à 10 457,704milliards FCFA contre 10 461,569 milliards FCFA le 19 novembre 2024.

Les trois indices phares de la BRVM ont encore renoué avec la baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré un repli de 0,17% à 273,63 points contre 274,10 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 connait une baisse de 0,35% à 137,13points contre 137,61 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a perdu 0,32% à 111,71 points contre 112,07 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 13 920 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 440 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,81% à 2 095 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,69% à 650 FCFA) et Sitab Côte d'Ivoire (plus 1,39% à 7 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,11% à 1 045 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 4,58% à 5 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,87% à 2 110 FCFA), Total Sénégal (moins 3,03% à 2 240 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,78% à 3 500 FCFA).