Afrique: Sommet du G20 – Les dirigeants ont exprimé leur soutien en faveur d'une OMS financée de manière durable

Le tout premier cycle d’investissement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a atteint son point culminant lors du Sommet des dirigeants du G20 qui s’est tenu le 19 novembre 2024 à Rio de Janeiro, sous la présidence du Président du Brésil, S.E.M. Luiz Inácio Lula da Silva.

Cette information est relayée dans un communiqué de l’OMS rendu public le même jour. Selon le document, les chefs d’État et de gouvernement présents au G20 ont résolument exprimé leur soutien en faveur d’une OMS financée de manière durable, d’une part.

D’autre part, des engagements financiers supplémentaires ont été annoncés et que l’Afrique du Sud, qui assurera la présidence du G20 en 2025, s’est engagée à continuer de mettre l’accent sur le financement durable de l’Organisation, assure le communiqué.

Il faut noter que ce soutien s’est reflété dans la déclaration des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro, qui a déclaré : « Nous réaffirmons le rôle central de coordination de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans l’architecture mondiale de la santé, soutenu par un financement adéquat, prévisible, transparent, flexible et durable. Nous soutenons la tenue du cycle d’investissement de l’OMS en tant que mesure supplémentaire pour financer les activités de l’OMS ».

En effet, le cycle d’investissement permet de lever des fonds pour la stratégie de l’OMS pour la santé mondiale, le quatorzième programme général de travail, qui peut sauver 40 millions de vies supplémentaires au cours des quatre prochaines années. Le Cycle d’investissement a réussi à faire évoluer le modèle de financement de l’OMS afin qu’il soit plus prévisible, plus souple et plus résilient, indique la même source.

Ce même cycle d’investissement a également permis d’élargir la base de donateurs de l’OMS, améliorant ainsi sa résilience financière. Depuis son lancement en mai, 70 nouvelles contributions ont été faites par les États membres et par des donateurs du secteur philanthropique et du secteur privé, dont 39 versent pour la première fois des contributions volontaires. Cela diversifie le financement de l’OMS et marque ainsi une étape importante dans l’évolution de l’Organisation.

Toutefois, le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui sera le prochain Président du G20 en 2025, a déclaré : « Nous sommes fiers de prendre le relais depuis le Brésil et de continuer à mettre en lumière l’importance de l’OMS et la nécessité d’un financement durable pour atteindre l’objectif de la santé pour tous. »