Afrique: L'Éthiopie s'engage à jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir numérique dynamique et inclusif pour le continent

Addis Ababa — L'Éthiopie s'est engagée à jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir numérique dynamique et inclusif pour l'Afrique, a déclaré Belete Molla, ministre éthiopien de l'innovation et de la technologie.

Le Forum africain sur la gouvernance de l'internet, qui se tient actuellement à Addis-Abeba, a pour thème "Construire notre avenir numérique multipartite pour l'Afrique".

Le forum a rassemblé un groupe diversifié de parties prenantes, y compris des décideurs politiques, des représentants de la société civile, des experts techniques et de jeunes innovateurs, afin d'engager des discussions sur le paysage numérique de l'Afrique.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, le ministre a noté que le thème de cette année résonne fortement avec la vision de l'Éthiopie pour une transformation numérique inclusive et durable.

"Nous reconnaissons que l'internet est devenu un outil indispensable à la croissance économique, au progrès social et à l'innovation", a-t-il déclaré.

Le ministre a également souligné l'importance d'une infrastructure numérique sûre et résiliente pour protéger les économies et les sociétés des cybermenaces.

"Nous avons fait des progrès considérables en élargissant l'accès à l'internet, en promouvant la culture numérique et en encourageant l'innovation. Cependant, nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire".

Le ministre a souligné que le forum offre une occasion précieuse d'apprendre les uns des autres, de partager les meilleures pratiques et de forger des partenariats pour accélérer les progrès numériques de l'Afrique.

Dans ses remarques, Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), a déclaré que la transformation numérique est largement reconnue comme un catalyseur du développement.

Toutefois, il a souligné que le parcours numérique de l'Afrique est contrasté. D'une part, l'Afrique a connu des innovations révolutionnaires telles que les systèmes d'argent mobile, qui traitent 919 milliards de dollars par an grâce à 856 millions de comptes.

D'autre part, plus de 800 millions d'Africains restent hors ligne et exclus des vastes possibilités offertes par l'économie numérique.

M. Gatete a également souligné les défis persistants que représentent les menaces de cybersécurité et les questions de souveraineté des données, qui continuent d'entraver le développement d'écosystèmes numériques résilients.

"Malgré ces défis, nous avons été témoins d'une ingéniosité remarquable et d'innovations transformatrices à travers le continent", a-t-il conclu.

Le forum de cette année est organisé par la CEA, en collaboration avec le ministère éthiopien de l'innovation et de la technologie.

Le forum réunit un groupe diversifié de parties prenantes pour discuter des questions urgentes liées à l'internet et à la gouvernance numérique, dans le but d'identifier les principaux défis, les tendances émergentes et les opportunités dans l'effort de construire une vision commune pour l'avenir numérique de l'Afrique, en alignement avec les objectifs de développement durable (SDGs), les aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine "L'Afrique que nous voulons"

Les principaux thèmes de discussion du forum porteront sur la cybersécurité et la cybercriminalité, la gouvernance des données, les droits numériques et les droits de l'homme, la durabilité, l'accès universel, la connectivité significative et les technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle, entre autres.