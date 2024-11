Congo-Kinshasa: Le Canada est prêt à contribuer pour l'amélioration de la situation sécuritaire de l'Est du pays

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau a exprimé, mercredi 20 novembre, la volonté de son Gouvernement de contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC.

Il l'a affirmé lors des échanges la Première ministre de la RDC, Judith Suminwa, à Ottawa, capitale canadienne :

« On a parlé de la situation sécuritaire qui continue d'être inquiétante et pour laquelle le Canada est toujours prêt à contribuer ».

Le Chef du gouvernement canadien a assuré que son pays est très intéressé à faire un peu plus en RDC, pays ayant une très forte diaspora au Canada et avec qui il existe des engagements qui remontent à plusieurs années.

« On a de bonnes relations bilatérales en termes de pays francophones. On a eu de longues années d'engagements au niveau du développement et de l'aide humanitaire. On commence à parler encore plus d'investissements, de partenariat et d'entrepreneuriat pour ce pays si jeune, où la jeunesse prend vraiment sa place. Il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on veut travailler », a fait savoir Justin Trudeau.

Des mots ayant traduit la bonne santé des relations entre les deux pays, et la volonté d'avancer plus loin ensemble.

Pour Judith Suminwa, cette rencontre s'est inscrite dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, tant au niveau économique que diplomatique entre Kinshasa et Ottawa.

Pour la Cheffe du Gouvernement de la RDC, cette rencontre a été importante dans la mesure où Kinshasa va vers la diversification de l'économie et la création de plus d'emplois.

« Nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en RDC. Il y a déjà des investisseurs canadiens, notamment dans les mines, mais pour nous c'est aussi bon de vouloir profiter de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique et de la formation professionnelle », a souligné Judith Suminwa.

Ces deux personnalités ont eu d'autres échanges non révélés à la presse qui allaient certainement dans le sens de mutualiser les efforts pour atteindre des objectifs communs.

Judith Suminwa ovationnée par les parlementaires canadiens

Quelques minutes avant cette rencontre avec Justin Trudeau, la Première ministre était invitée par le Président de la Chambre des communes, Greg Fergus, à assister aux débats à la chambre basse du Parlement canadien. Là, Judith Suminwa a reçu des ovations de cette assemblée élue du Parlement canadien.

Ce qui représente un signe d'amitié, un honneur et une reconnaissance de la part des élus du Canada, toutes tendances confondues, pour cette première femme Première Ministre en RDC.