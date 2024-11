Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 novembre 2024

Mali : La Transition en CRISE ?

Elle avait été présentée comme la solution pour sortir le Mali de la mauvaise passe dans laquelle il se trouvait depuis la chute de Ibrahim Boubacar Keita (IBK), c’est devenu maintenant le problème.

Il est vrai que le terme de la transition a maintes fois été différé, pour diverses raisons, pendant que le régime du président Assimi Goita, nouvellement auto promu général de corps d’armée, continuait patiemment de mettre en place son dispositif, qui, il faut le dire, avait surpris par sa longévité. Sa composition civilo militaire avait été considérée par bon nombre d’observateurs comme un attelage hybride, qui ne tiendrait pas longtemps compte tenu de la personnalité très forte du 1er Ministre Choguel Maiga. Il a cependant tenu plus de 2 ans. (Source allAfrica)

RDC/Nord Kivu : Exploitation illicite du carré minier de Rubaya, le M23 gagne plus 450.000 USD par semaine

D’après les sources concordantes jointes par nos confrères du site d’informations mines.cd, les rebelles de la coalition M23-AFC, soutenus par le Rwanda, gagnent plus de 450.000 dollars américains par semaine et plus 970.000 USD le mois, en exploitant seulement le carré minier de Rubaya, situé dans le territoire de Masisi, en province du Nord-Kivu.

« Les rebelles gagnent 30 dollars américains sur chaque puit par semaine, alors qu’un carré minier en compte plus de 5 000. À chaque rêverie, ces assaillants gagnent aussi 10 dollars américains par semaine, alors que le carré minier en compte plus de 3 000. Les minerais traités pour être vendus et acheminés au Rwanda payent par kilo 5 dollars américains à ce mouvement rebelle, alors que la zone enregistre plus de 50 tonnes », rapporte le site d’information. (Source mediacongo)

Guinée - Doumbouya rappelle deux ambassadeurs

Dans un décret diffusé dans la soirée de ce jeudi, 21 novembre 2024 à la télévision nationale, le président de la transition guinéenne, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé au rappel de deux (2) ambassadeurs de Guinée. Il s’agit de : 1- Mme Aissatou Doukouré, ambassadrice près des pays de l’Union Benelux Belgique, Hollande, Luxembourg et le gouvernement de l’Union européenne

2- M. Paul Goa Zoumanigui, ambassadeur, représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies à New-York (Source mediaguinee)

RCI : Près de 1,5 million enrôlés sur la liste électorale

Le président du Comité de coordination de l’opération de Révision de la liste électorale, Siaka Bamba, 4e vice-président de la Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire, a dévoilé ce jeudi 21 novembre 2024, les résultats du recensement électoral qui a duré un mois.

Selon M. Siaka Bamba, chargé de coordonner la révision de la liste électorale, « 1 461 081 requérants dont 794 544 hommes et 666 537 femmes » ont été enregistrés en Côte d’Ivoire, sur la période du 19 octobre au 17 novembre 2024, avec une prolongation de sept jours, du 11 au 17 novembre 2024, à la demande des parties prenantes au processus électoral, notamment les partis politiques. (Source apanews)

Coopération économique : La DFC et le U.S. Commercial Service en mission stratégique au Gabon

Du 12 au 15 novembre 2024, une délégation de l’U.S. International Development Finance Corporation (DFC) et du U.S. Commercial Service a séjourné au Gabon pour identifier des opportunités d’investissement dans des secteurs stratégiques. Cette visite s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer les relations économiques entre les États-Unis et le Gabon, tout en soutenant la diversification de l’économie gabonaise.

La DFC, institution américaine de financement du développement, a engagé des discussions avec des acteurs publics et privés gabonais. L’objectif principal était de cibler des projets alignés avec ses priorités : les énergies renouvelables, les infrastructures, la santé, l’agriculture, les minéraux critiques, et les services financiers. La DFC a réaffirmé sa volonté de soutenir des initiatives locales grâce à des financements par emprunt, des investissements en capital, et des garanties contre les risques politiques. (Source GabonMediaTime)

Sénégal/Déblocage des comptes des entreprises de presse : Le CEDEPS apporte un démenti

Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal (CDEPS) dément les rumeurs d’un prétendu « dégel » entre les médias et le nouveau régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans un contexte marqué par des blocages fiscaux, des créances impayées et une crise économique profonde, le secteur médiatique, frappé par une précarité extrême, peine à remplir sa mission de service public, le CDEPS appelle à des actions concrètes pour sauver ce pilier essentiel de la démocratie. (Source senenews)

Burkina : Le président du Faso promulgue la loi constitutionnelle restaurant « la patrie ou la mort, nous vaincrons » comme devise

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a promulgué jeudi la loi constitutionnelle qui restaure l’ancienne devise du pays « la patrie ou la mort, nous vaincrons », selon un décret parvenu à l’AIB.

Dans un délai de 8 jours à compter du vendredi 22 novembre 2024, la loi constitutionnelle N°033-2024/ALT, restaurant l’ancienne devise du Burkina Faso, « la patrie ou la mort, nous vaincrons », et objet d’une promulgation ce jeudi 21 novembre 2024 par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, entrera en vigueur. (Source AIB)

Centrafrique : La réponse du gouvernement et la Minusca sur le retard dans le déploiement des enseignants

Vingt-quatre heures après les plaintes des parents d’élèves des préfectures du nord-est de la République centrafricaine concernant le retard dans le démarrage des cours, le gouvernement a réagi en reconnaissant des retards dans le déploiement des enseignants. Bien qu’il ait promis une réponse, aucune date n’a été précisée quant à l’envoi de ces enseignants dans les régions concernées. De son côté, la Minusca a déclaré attendre la demande formelle des autorités centrafricaines pour intervenir. (Source radiondekeluka)

Festival international du film du Caire : Deux prix pour le cinéma tunisien

Le cinéma tunisien s’est distingué en remportant deux prix parallèles lors de la 45e édition du Festival international du film du Caire, qui se déroule en Égypte du 13 au 22 novembre.

Le film Mal Wa Banoun, réalisé par Houssem Sanassa, a décroché une bourse de participation au laboratoire Mozaïk pour la post-production, offerte par la Commission royale du film de Jordanie. De son côté, le film Barsha, réalisé par Nada Mezni Hfaiedh, s’est vu attribuer le prix Rough Cut Lab Africa. Ces distinctions viennent enrichir les récompenses parallèles du festival, en attendant la révélation des lauréats des prix officiels lors de la cérémonie de clôture. (Source La Presse)

Togo/Justice climatique : Le combat ambigu de Faure

A la COP 29 qui se déroule en Azerbaïdjan dans le Caucase, le Chef de l’Etat togolais Faure Gnassingbé a livré un vibrant discours. Dans son intervention, en rappelant les enjeux d’une réponse immédiate aux dégâts climatiques, Faure Gnassingbé a insisté sur la justice climatique à travers « des modes de financement flexibles et accessibles dédiés aux pays vulnérables ». Un grand discours qui contraste avec la réalité de la politique pratiquée par le gouvernement en déroulant le tapis rouge aux entreprises qui privent les autochtones des terres cultivables et polluent les eaux servant de source aux populations. (Source togoactualite)