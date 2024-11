Congo-Brazzaville: Développement local - La commune de Nkayi renforce son attractivité

La ville de Nkayi (Bouenza) est dotée de nouvelles infrastructures d'assainissement et d'embellissement, avec en cours d'élaboration des outils de planification urbaine locale. La commune de plus de 100 000 habitants est bénéficiaire du programme "Villes résilientes", financé par l'Union européenne(UE), visant à assurer le développement équilibré des villes secondaires.

Des ouvrages de drainage d'eau de pluie sont réalisés dans le premier arrondissement Mouana-nto, autrefois affecté par les inondations et l'avancée des érosions. Au quartier 1 Mouana-nto, la principale avenue qui débouche sur la rivière Divouba, un ouvrage en gabions a été construit pour stopper l'avancée des érosions et protéger la voie ferrée. Comme dans les autres quartiers ciblés par les travaux, les ruelles du quartier 1 Mouana-nto sont désormais aménagées et ornées de pavés. Un peu plus loin au quartier 23 Moukoukoulou, dans l'arrondissement 2 Soulouka, réputé être une zone des ravins, d'importants travaux sont en cours de finition pour mieux canaliser les eaux et surtout préserver les habitations.

Pour le maire de Nkayi, Michel Batomissa Malanda, la réalisation des infrastructures d'assainissement, avec le système de gestion des eaux pluviales et de collecte des déchets ménagers, contribuera au développement local, au bien-être des communautés et à l'attractivité de la ville. « Ces ouvrages sont exceptionnels. C'est pour la première fois qu'au Congo le système de Matelas Reno et de Terramesh a été utilisé pour construire les ouvrages de traitement des érosions.

Il s'agit d'un type de gabion destiné à conduire les eaux tout en protégeant le sol. Nous saluons l'appui du gouvernement congolais, des partenaires de l'UE, ainsi que des partenaires de mise en oeuvre de ce programme Villes résilientes en République du Congo », s'est réjoui Michel Batomissa Malanda.

La mairie de Nkayi envisage de renforcer l'éclairage public au niveau des sites aménagés, notamment « la Corniche » de Mouana-nto, dans le but d'en faire un site d'attraction. Les autorités municipales comptent valoriser les ouvrages d'assainissement pour renflouer les caisses locales, soutient le conseiller municipal, Denis Moungala. A ce jour, près de 7 km de voies ont été aménagées, avec des caniveaux et dalots, en plus de 8 km de pistes en latérite compactée.

« Les outils de planification urbaine locale en cours d'élaboration dans le cadre des ateliers locaux de concertation, notamment le schéma directeur d'urbanisme de Nkayi, vont aider à contenir l'expansion de la ville, l'occupation des terres, le développement des infrastructures... », a estimé cet élu local.

Tout comme la ville d'Owando, chef-lieu de la Cuvette, la commune de Nkayi est aussi bénéficiaire de ce programme phare de la coopération Congo-UE. Depuis près de quatre années, les partenaires européens ont déboursé 21 milliards FCFA pour l'ensemble du projet, dont 12,5 milliards FCFA pour la construction des ouvrages de canalisation et d'assainissement.