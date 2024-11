Congo-Brazzaville: Santé - Rodrigue Dinga Mbomi fait de la lutte contre le diabète sa priorité

interview

L'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) entend organiser, le 27 novembre, une soirée caritative dont le but est de lever des fonds pour la lutte contre le diabète. Rodrigue Dinga Mbomi, le président de cette association, donne le sens à chaque démarche entreprise par MCPLC pour lutter contre la maladie dont il estime être un véritable enjeu de santé publique dans cette interview qu'il nous a accordée.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.). Comment l'idée de créer Marcher courir pour la cause vous est-elle arrivée à l'esprit ?

Rodrigue Dinga Mbomi (RDM). J'ai une fille qui est diabétique depuis l'âge de dix ans . Je me suis demandé ce que je peux faire à mon niveau pour faire bouger la carte. Je commençais à me renseigner sur cette maladie qui est un véritable fléau. Aujourd'hui, il y a une relation existante entre le nombre d'AVC et le diabète et en Afrique les chiffres disent qu'il y aurait sept personnes sur dix qui ne savent pas si elles sont diabétiques.

C'est un vrai sujet parce que si vous ne savez pas si vous êtes malades, vous n'allez pas avoir un bon comportement. En 2011, l'OMS estimait que si l'on ne faisait rien en 2025, il y aura dans le monde 311 millions de diabétique. Les chiffres sont vraiment effrayants. Si on ne se mobilise pas tous, demain ce seront nos enfants qui vont payer le prix fort. C'est pour cela qu'on a lancé cette association avec pour mission de faire la promotion de la santé, de lutter contre le diabète et de promouvoir l'activité physique comme outil principal de prévention.

L.D.B. Comment se présente votre programme d'activités pour ce mois de novembre dit de diabète ?

RDM. Nous avons voulu pour ce mois de novembre toucher l'ensemble de la population : les enfants, les adultes ; les actifs, les inactifs, les hommes et les femmes. Nous avons des activités sportives, de sensibilisation et évènementielle. Sur le plan sportif, nous avons organisé le tournoi de football et de Nzango inter-entreprises. Il y a aussi une marche sportive prévue pour le dimanche 24 novembre sur la Corniche.

Nous avons aussi organisé une campagne de sensibilisation dans les écoles et dans les marchés pour que nos enfants ainsi que nos parents soient sensibilisés au diabète. Nous avons aussi prévu d'organiser une campagne de sensibilisation auprès des entreprises et nous les invitons à venir participer à l'atelier sur « Diabète et bien-être » qui aura lieu ce vendredi 22 novembre. Enfin, nous organisons une soirée caritative pour lever les fonds à la faveur de la lutte contre le diabète le mercredi 27 novembre.

LDB. Quels sont les objectifs visés au cours de cette soirée ?

RDM. Quand on est une association, le principal sujet, ce sont les ressources. Nous avons besoin des ressources pour financer les différents projets. Et comme nous avons pour ambition de faire reculer le diabète, nous avons retenu trois projets principaux à financer d'ici à 2025. Il s'agit de pouvoir acheter un cabinet médical mobile, c'est-à-dire un camion d'une certaine taille doté d'une capacité à œuvrer dans le sens de dépistage de la population et de la médication.

Nous allons aussi financer une application digitale, parce que nous sommes convaincus que la proximité du téléphone avec les utilisateurs est un élément important pour diffuser « la bonne parole » concernant le message de sensibilisation au diabète, à savoir nutrition et activité physique. Enfin, financer une maison sport et santé dont la vocation ne sera non pas de se faire soigner en partie peut -être, mais avant tout d'être là pour prévenir les différents risques. Ce sont les projets structurants par association.

Si l'on veut passer un cap, on a besoin de les réaliser. Le but de la soirée est de lever les fonds pour financer ces projets, mais surtout de se mettre tous debout, entreprises et sociétés civiles, institutions, pouvoirs publics pour dire stop au diabète et trop c'est trop. Avançons ensemble sur le même pas dans ce sujet. Cet évènement devrait nous permettre de mieux nous positionner face aux pouvoirs publics et les parties prenantes pour être encore plus impactant dans la levée des fonds et la lutte contre le diabète.

L.D.B. Quelles sont les personnalités attendues ?

R.D.M. Nous attendons le ministère de la Santé ainsi que le représentant de l'OMS et les structures de la place qui nous ont déjà accompagnées. Je pense à la SNPC, pleinement engagée pour la lutte contre le diabète, NSIA... On va avoir une belle soirée. L'idée étant d'être très sérieux puisqu'on aborde un sujet important qui est le diabète et, en même temps, on va avoir un plateau artistique local. On a fait appel aux artistes pour nous aider dans ce combat.

L.D.B. Quelles sont les perspectives de votre association ?

R.D.M. On va boucler le mois de novembre avec beaucoup d'énergies laissées sur ces différents projets. Avant le mois de décembre, nous allons faire le bilan et en même temps préparer notre plan stratégique 2025-2028. Nous avons déjà la 5e édition de la Traversée du Mayombe qui se déroulera du 7 au 13 juin. C'est une activité importante parce que sur le plan de l'impact de la population, c'est une activité qui passe dans six départements.

Et dans chaque département où l'on passe, on sensibilise les populations et on les invite à se faire dépister. C'est une activité majeure en 2025 en matière d'activité physique. On cherche à concrétiser les projets qu'on va chercher à financer cette année.