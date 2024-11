Congo-Brazzaville: Agriculture - La ZAP de Mpira Nkoua mise en service

Située à environ 20 km de Lékana-centre, département des Plateaux, la Zone agricole protégée (ZAP) de Mpira Nkoua, a été officiellement inaugurée le 17 novembre par le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, en présence des autorités locales.

Grand bassin de production de plusieurs cultures vivrières parmi lesquelles la pomme de terre, le haricot, le manioc et le maïs, le district de Lékana dispose désormais de sa première ZAP. Les dix coopératives de la ZAP de Mpira Nkoua vont travailler sur 140 hectares dont 100 couverts de maïs qui présentent déjà un décor verdoyant. Sur les 40 hectares restant, les producteurs vont semer du manioc. Pour appuyer les efforts des acteurs agricoles, le gouvernement a mis à leur disposition des tracteurs et semoirs permettant non seulement la réduction de la pénibilité du travail, mais aussi l'amélioration des rendements agricoles qui entraîne ipso facto l'augmentation des revenus des bénéficiaires.

Le sous-préfet du district de Lékana, Égide Abou, a, dans son mot de circonstance, rappelé que son entité administrative se caractérisait par une vocation agricole incontestable. Il s'est réjoui de la capacité de productivité et de compétitivité des agriculteurs. « Nous saluons votre action et vous rassurons de notre entière disponibilité à oeuvrer sans relâche aux côtés de nos vaillants agriculteurs pour jouer notre partition à la sécurité alimentaire dans notre pays », a-t-il assuré. Les bénéficiaires ont, de leur côté, félicité le ministre chargé de l'Agriculture qui a, selon certains d'entre eux, le souci de la population.

Lançant les activités au niveau de la ZAP de Mpira Nkoua, le ministre Paul Valentin Ngobo a invité les bénéficiaires à faire davantage preuve de pugnacité et de discipline pour atteindre les objectifs de production fixés. Selon lui, cette ZAP incarne également l'ambition collective du gouvernement de valoriser un secteur fertile, tout en offrant des perspectives de développement pour cette population.

« Cette ZAP est le fruit d'une volonté commune, celle de transformer notre potentiel agricole en richesse concrète pour nos communautés. Le projet des ZAP, soutenu par le président de la République, s'inscrit dans une vision ambitieuse : moderniser notre agriculture, garantir la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des agriculteurs », a rappelé le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, saluant la détermination inébranlable des agriculteurs de cette ZAP qui ont travaillé depuis trois ans sans relâche pour obtenir un appui à leurs efforts collectifs.

Il a également rappelé que dans le domaine agricole, Lékana se distingue par sa détermination, son esprit d'innovation et sa résilience face aux défis. « Vos terres fertiles, votre travail acharné et votre engagement constant sont reconnus et respectés au-delà de vos frontières. Lékana est un pilier de notre économie rurale et une source d'inspiration pour l'ensemble du pays. En matière agricole, vous êtes un exemple de réussite et d'abnégation. La ZAP que nous inaugurons aujourd'hui symbolise bien plus qu'un projet, elle est une reconnaissance méritée de vos efforts incessants », a poursuivi Paul Valentin Ngobo.

D'après lui, cette ZAP est aussi un puissant outil qui permettra de décupler le potentiel productif et de propulser Lékana vers de nouveaux sommets. Il a, par ailleurs, rappelé qu'en 2021, le président de la République adressait un message plein d'espoir aux jeunes du district de Lékana, en leur demandant de rester sur cette terre fertile afin de participer activement à la construction d'une agriculture moderne et prospère, et de développer leur localité.

« Dans le même élan, il avait pris un engagement fort, celui d'améliorer les conditions d'exercice de l'agriculture grâce à la mécanisation et un soutien accru des pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous sommes fiers que cette promesse a été tenue », a laissé entendre le ministre. Pour booster le travail des agriculteurs, il leur a offert un échantillon de kits agricoles aux acteurs de la ZAP de Mpira Nkoua.