Afrique: Rencontre avec Sanaa Mssoudy, étoile constante du football féminin marocain

À l'occasion de la Ligue des Champions Féminine de la CAF Maroc 2024, CAFOnline.com a eu le privilège de rencontrer Sanaa Mssoudy, joueuse talentueuse de l'ASFAR et de la sélection nationale marocaine. Dans cet entretien exclusif, Sanaa nous partage son parcours inspirant, ses défis et ses aspirations au sein du football féminin. Reconnue pour sa détermination et son talent sur le terrain, elle incarne la nouvelle génération de sportives qui façonnent l'avenir du football marocain. Découvrez ses confidences, ses rêves et ses conseils pour les jeunes passionnées de football à travers cet échange captivant.

CAFOnline.com : Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans le football et de votre expérience en grandissant au Maroc ?

Sanaa Mssoudy : J'ai eu la chance de naître et de grandir au Maroc, un pays qui regorge de talents et, surtout, qui leur offre l'opportunité d'émerger. Je suis fière d'être marocaine. Comme toute fille passionnée de football, j'ai commencé dans la rue avec des garçons. Par la suite, j'ai rejoint un club dans mon quartier, et c'est ainsi que ma carrière a démarré.

Comment votre intégration dans l'équipe des Forces Armées Royales a-t-elle contribué à façonner votre carrière et votre développement personnel ?

L'AS FAR a toujours compté de grandes joueuses avec d'excellentes qualités. C'est le club qui a été, et qui est toujours, le pilier du football féminin au Maroc. Le rejoindre m'a permis d'apprendre, d'évoluer et de me développer sur le plan professionnel comme personnel.

Que signifie pour vous de représenter un club de cette envergure dans le football féminin africain ?

C'est bien sûr une grande fierté, mais aussi une lourde responsabilité. Nous devons préserver cette réputation et maintenir notre place parmi les meilleures équipes du continent. C'est notre objectif et nous ferons tout pour rester parmi les leaders du football féminin en Afrique.

Qui sont vos plus grandes sources d'inspiration sur et en dehors du terrain, et pourquoi ?

Ma famille est bien évidemment ma principale source d'inspiration, et tout particulièrement mon père, que Dieu l'ait en sa Sainte Miséricorde. Il a toujours rêvé que je devienne une joueuse professionnelle, que je vive de ma passion et que je fasse partie des meilleures. Je pense constamment à lui, et ses paroles sont gravées en moi. Je les utilise comme une source de motivation pour travailler, avancer et chercher à atteindre le sommet.

Quels objectifs vous êtes-vous fixée pour la Ligue des Champions Féminine de cette année ?

Mon objectif est très clair : remporter le trophée. Je pense que chaque joueuse qui participe à cette compétition rêve de l'inscrire à son palmarès. C'est mon objectif... Ce serait génial pour l'équipe sur le plan collectif, et évidemment pour ma carrière aussi.

Quel est votre moment le plus mémorable en Ligue des Champions Féminine jusqu'à présent ?

Il est difficile de n'en choisir qu'un... Mais je garde en mémoire mon hat-trick lors de la première édition en Égypte, ainsi que la remontée lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l'édition actuelle. Ce sont deux moments inoubliables pour moi.

Comment ce tournoi vous a-t-il aidée à évoluer en tant que joueuse ?

Ce type de tournoi nous permet clairement de développer nos qualités sur tous les plans : technique, tactique et physique. Le rythme est très élevé, on joue pratiquement tous les trois jours et face à différentes équipes, chacune avec son style de jeu. Il faut donc s'adapter, ce qui nous pousse à évoluer sur tous les fronts.

Que signifie pour vous jouer devant les supporters marocains dans ce tournoi prestigieux ?

C'est une grande motivation. On joue au football aussi pour nos supporters. Leur présence est un véritable moteur pour fournir une belle prestation, marquer des buts et gagner. C'est une fierté de jouer devant les supporters marocains et en même temps une pression positive. Notre objectif est de les voir heureux à la fin des matchs et de pouvoir admirer leurs sourires à la sortie du stade. Nous ne devons jamais les décevoir.

Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes filles marocaines inspirées par votre parcours ?

Si j'ai un conseil à donner aux jeunes filles passionnées de football, c'est de ne pas laisser tomber leurs études et de s'entourer de personnes positives qui croient en elles. Ce sont deux points essentiels pour chaque fille qui souhaite réussir dans le football. J'aimerais également donner un conseil aux parents : s'il vous plaît, croyez en vos filles et encouragez-les si vous voyez en elles une passion pour le football et le sport.