Tunisie: 4e session de la commission mixte tuniso-koweïtienne - Signature de 14 accords et mémorandums d'entente

Outre les accords de coopération, les mémorandums d'entente, et les programmes exécutifs signés, un accord de financement a été signé pour financer la rénovation et le développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate.

A l'issue des travaux de la Commission mixte tuniso-koweïtienne au siège de l'Académie diplomatique de Tunis, les accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Abdallah Ali Abdallah Al Yahya et des responsables de divers départements et institutions des deux pays. La cérémonie de signature a ainsi englobé 14 accords et mémorandums d'entente, dont le PV de la 4e Commission mixte tuniso-koweïtienne.

Ces accords comprennent la signature de 12 mémorandums d'entente et programmes exécutifs, ainsi qu'un contrat de prêt pour le projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate. Cet accord de financement, qui est signé entre la République tunisienne et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, Kfaed. En matière de coopération, des accords ont été signés pour la coopération militaire, la coopération dans le domaine des services de l'aviation, et un autre pour le secteur de la météorologie et du climat.

Pour ce qui est des mémorandums d'entente, voici la liste des accords signés :

-- un mémorandum d'entente entre l'Académie diplomatique internationale et l'Institut diplomatique «Saoud Al-Nasser Al-Sabah»

-- un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Koweït pour la coopération technique dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité

-- un programme exécutif pour l'accord de coopération dans le domaine des activités de normalisation entre le gouvernement tunisien et le gouvernement du Koweït pour les années 2025- 2026-2027

-- un programme exécutif pour l'accord de coopération industrielle pour 2025-2027

-- un programme exécutif d'un mémorandum d'entente dans le domaine du développement des exportations industrielles pour 2025-2026

-- un programme exécutif pour l'accord de coopération touristique pour 2025-2026-2027

-- un programme exécutif dans le domaine des sports pour 2024-2025-2026-2027

-- un mémorandum d'entente concernant l'échange de la main d'oeuvre dans le secteur privé -- un mémorandum d'entente dans le secteur des affaires sociales