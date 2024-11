Tunisie: Les Clubistes ont leur destin en main - Pourquoi le CA peut y croire ?

A la réception de l'AS Soliman à huis clos ce samedi, le Club Africain vise la passe de deux certes, mais tentera surtout de marquer les esprits, en alliant le résultat à la manière.

Un mercato de qualité et huit journées disputées avec David Bettoni aux manettes ont suffi aux fans clubistes de croire plus que jamais en leur équipe. Avec cette équipe cuvée 2024-2025, le moins que l'on puisse dire donc, c'est que jusqu'à présent, les supporters sont servis avec un CA qui pointe à une unité du leader et qui affiche sa sérénité en préservant son invincibilité.

A présent, et on peut le dire sans détour, à la faveur de l'arrivée de Bettoni et aussi de l'intronisation d'Arthur Houched, préparateur physique, sans oublier en amont un exécutif aux petits soins, le CA peut nourrir des ambitions légitimes cette saison, c'est-à-dire aller au bout en participant à la lutte pour le titre jusqu'à la fin de la saison. Cinq victoires et trois parités, jusque-là, les coéquipiers d'Ahmed Khalil n'ont pas chuté, mais ils n'ont pas optimisé non plus. Pas de circonstances atténuantes en l'état donc, même si l'on ne peut omettre de rappeler que, durant quatre à cinq rencontres, le coach a expérimenté, tenté des associations, des coups aussi, comme on dit.

Des postes fournis sur les flancs et en défense, avec, outre les tauliers Ben Abda, Ali Youssef, Zaâlouni et Tiny, des volontaires tels que Shili et Ghrissi. Des milieux, pour les uns hyperactifs avec Moataz Zemzemi, Ahmed Khélil, Ghaith Sghaier, Kenneth Semakula et «l'hybride» Ait Malek. Et pour les autres, des promesses qui tardent encore (l'on pense à Kelaleche et Shawkan). Enfin, en attaque, Hamza Khadhraoui et Kinzumbi (qui ne progressent pas en ce moment), Eduwo, Srarfi, Laâbidi, le CA peut s'en remettre à un contingent d'attaque où les solutions de rechange ne manquent pas.

Les armes pour réussir

Parfois spectaculaire et enivrant par moments, mais aussi perfectible, au final le CA tient la route, même s'il n'occupe actuellement que la seconde place de la Ligue 1. Cependant, s'il est pour le moment trop tôt pour tirer des conclusions définitives, le CA prouve qu'il a les armes, mais aussi la capacité à aller titiller le haut du pavé et ce n'est pas peu.

N'oublions pas, en revanche, que l'objectif tracé en début de saison était d'aller le plus loin possible avec un CA à présent qui refuse de s'emballer car la saison s'annonce longue et périlleuse. Rester humble mais se montrer performant et avoir de la régularité. Voilà le maître mot à respecter pour renouer avec la gloire.

Parlons échéances à présent. Faire en sorte aussi que les rentrants en cours de jeu sachent et puissent faire la différence. Faire preuve d'une grande force de caractère et ne jamais oublier ce que chacun sait, soit que les Clubistes n'ont que le championnat à jouer cette saison.

Cette saison ou jamais ? Nous n'irons pas jusque-là mais force est tout de même de constater et de noter que l'effectif clubiste est très équilibré sur le papier, avec, qui plus est, un grand entraîneur sur son banc, dont le jeu et la grinta du groupe portent déjà sa signature. Changements encore dans le onze type ? Bettoni croit en la rotation, même si l'on s'attend à revoir Tiny sur son flanc gauche ainsi que Zaâlouni sur son flanc droit. Ce sera une formation différente de celle qui a battu l'UST.