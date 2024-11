Tunisie: Le grand OL relégué à titre conservatoire - Un exemple à suivre

C'est l'application tout court des règlements du football professionnel.

La relégation à titre conservatoire du grand Olympique Lyonnais en deuxième division, pour cause d'endettement et non viabilité financière, ne devrait pas passer inaperçue. Bien au contraire, elle devrait être mise en évidence et commentée comme il se doit. Ce club formateur a pourtant donné des joueurs emblématiques comme Jean Tigana, Karim Benzema, Hugo Lloris, Nabil Fakir, Lissandro Lopez et bien d'autres vedettes.

C'est tout simplement l'application stricte, sans concession ni hésitation, des règlements régissant le football professionnel. Il y a quelques années, c'est Nice qui avait connu les mêmes difficultés financières qui a été empêché d'accéder en A.

Pas de sentiments

Dans ce genre de cas, pour appliquer les règlements, il n'y a ni sentiments qui prévalent, ni régionalisme, ni pression locale pour éviter des remous qui viendraient troubler la quiétude des gestionnaires des lieux. Les conséquences sont, bien entendu, connues : un club non fiable dont la solvabilité est remise en question et qui s'enfonce davantage dans ses difficultés pour ne pas dire sa misère. Nous avons connu ces problèmes où on s'est empressé de changer les règlements en maintenant des relégables ou en figeant la situation pour éviter les troubles que pourraient occasionner les fans de ces clubs.

Autant dire que le prestige de l'Etat est remis en question pour donner satisfaction à une équipe de football. Ce genre de compromission et de comportement a été à l'origine de la mise en cause de la crédibilité de nos compétitions qui jouissaient d'un enviable prestige. En fin de compte, la FTF mérite ce qu'elle a fini par payer. Ceux qui prendront le relais auront sur quoi méditer pour essayer d'être à la hauteur de leurs responsabilités.