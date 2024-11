Angola: Mise en relief de la contribution des femmes au secteur pétrolier

Luanda — Le ministre des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino de Azevedo, a salué mercredi, à Luanda, la contribution des femmes dans le développement du secteur pétrolier du pays.

Le responsable s'exprimait lors de la conférence "Forbes África Lusófona Summit 2024", destinée, entre autres, aux membres du réseau Muhatu Energy Angola, une plateforme dédiée à la promotion des opportunités de carrière et au développement du leadership des femmes dans le secteur pétrolier.

Sans donner de chiffres, il a déclaré que cette couche de la société joue un rôle de plus en plus crucial dans la transformation du secteur, démontrant sa résilience pour un avenir durable et innovant dans l'industrie.

« Vous êtes la preuve que la compétence n'a pas de genre », a-t-il déclaré, ajoutant que promouvoir leur inclusion n'est pas seulement une question de justice, mais une stratégie intelligente.

Diamantino de Azevedo s'est dit satisfait des projets développés et dirigés par les femmes de ce ministère, les appelant à continuer à surmonter les barrières et à diriger avec intégrité.

Plus de six mille femmes travaillent dans l'industrie pétrolière, réparties dans les différents segments, un nombre qui devrait augmenter dans un avenir proche, selon les données de l'ANPG.

La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, qui a exhorté les femmes à profiter des opportunités et à s'affirmer de plus en plus sur le marché, et l'administratrice exécutive de l'Agence nationale du pétrole et du gaz (ANPG), Nicola Mvuayi, sont intervenues.

Nicola Mvuayi, également présidente du Comité de gestion de Muhatu Energy Angola, a fait savoir que les projets de l'organisation visent à former les membres, afin de permettre une plus grande insertion du genre dans ce domaine de production.

Ouverte par le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correia Victor, la rencontre rassemble, pendant deux jours, des représentants d'entreprises et des dirigeants visionnaires dans le but de tirer parti des ressources et de l'expérience pour promouvoir le changement et créer un impact positif dans des domaines critiques.