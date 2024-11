Angola: Le président du MPLA appelle les jeunes à contribuer davantage au développement du pays

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, a déclaré jeudi que l'Angola comptait sur le soutien de la jeunesse pour faire un pas décisif dans l'économie et dans le développement intégral du pays.

"Nous comptons sur votre contribution pour aider l'Exécutif à trouver les meilleures solutions aux problèmes qui touchent les jeunes, comme l'éducation, l'emploi, l'intégration dans le monde des affaires et le logement, entre autres", a-t-il déclaré dans le discours d'ouverture du IX Congrès JMPLA.

Le président du MPLA a souligné que ce Congrès ordinaire élira les nouveaux organes directeurs de l'organisation des jeunes du parti au pouvoir en Angola, son premier secrétaire national et le nouveau Comité national, ce qui fera certainement de la JMPLA une organisation plus dynamique, inclusive et de plus en plus proche des jeunes angolais et de la société angolaise, en général.

Selon João Lourenço, son parti souhaite une JMPLA qui reflète les aspirations des jeunes Angolais, qui promeuve l'éthique et la civilité, le patriotisme, la tolérance politique et le respect des personnes âgées, des femmes, des enfants et des plus vulnérables.

Le dirigeant politique a appelé les jeunes à être des combattants de première ligne contre le vandalisme des biens publics, contre le trafic et la contrebande de marchandises, contre la drogue et l'homophobie, contre le non-respect des symboles nationaux, contre la profanation des tombes dans les cimetières, contre la violence domestique et la maltraitance des enfants, contre la pratique du crime en général.

João Lourenço a recommandé à l'organisation des jeunes de son parti de s'engager en faveur de l'environnement, du changement climatique, de ses conséquences et des moyens de l'atténuer.

« Une JMPLA qui se charge d'éduquer les jeunes sur la nécessité de protéger l'environnement, en promouvant des campagnes de volontariat pour collecter les déchets et le plastique en particulier, des campagnes de reboisement des mangroves et autres espèces dans les zones déboisées, ou encore des programmes de protection des espèces animales menacées par le braconnage ou en voie d'extinction », a-t-il insisté.

Sous la devise "JMPLA - Pour la Patrie au Service de la Jeunesse", le Congrès réunit 1 795 délégués et discute du changement des statuts de l'organisation, des ajustements du Plan programmatique (2024/2029) et des thèses axées sur patriotisme, fierté, amour et dévouement au pays.

Du 21 au 23 novembre, la jeunesse du MPLA alignera également la JMPLA sur les transformations politiques, sociales et économiques en cours en Angola.

Les militants Adilson Amado Mamene Hach et Justino Fernando de Castro Capapinha se disputent le poste de premier secrétaire national de JMPLA, en remplacement de Crispiniano dos Santos.

JMPLA a été fondée le 23 novembre 1962 à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa), en République démocratique du Congo, dans le contexte de la lutte pour libération nationale.