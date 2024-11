Angola: L'Angola cherche des partenariats pour les académies de cybersécurité

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a réaffirmé mardi, à Tallinn, en Estonie, l'ouverture de l'Angola à la construction d'académies de cybersécurité et d'intelligence artificielle.

Le gouvernant angolais a pris la parole le premier jour de l'événement, représentant le Président de la République, João Lourenço,

Mário Oliveira a intervenu lors de la table ronde sur les opportunités et les partenariats à Global Gateway de l'Union européenne, pour accélérer et promouvoir l'économie numérique.

Le ministre angolais a mentionné les initiatives mises en oeuvre par le gouvernement angolais et a identifié quelques "portes ouvertes" pour des partenariats, tels que la formation du personnel et la connectivité.

Il a dit que cette ouverture de l'Angola s'étend, entre autres domaines, à la construction d'usines d'équipements pour soutenir l'employabilité et la formation des jeunes, les rendant qualifiés pour répondre aux défis des fronts les plus variés présentés dans le secteur.

La délégation angolaise comprend l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola auprès des Républiques de Pologne, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, Manuel Chaves, et des fonctionnaires du ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale.

Le premier jour de l'événement, Mário Oliveira a tenu une réunion avec le directeur national Cyber de la Maison Blanche des États-Unis d'Amérique, des ministres, des ambassadeurs, des entreprises publiques et privées, dont l'Académie de gouvernance électronique d'Estonie.

À différentes occasions, le gouvernant angolais a rencontré l'ambassadeur de Serbie en Estonie et les ministres des Affaires étrangères et des des Télécommunications, Technologies de l'Information d'Estonie, où les sujets centraux abordés ont été la cybersécurité, la gouvernance électronique et la transformation numérique.

Le sommet se termine aujourd'hui (mercredi).