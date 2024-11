Tunisie: 4e session de la commission mixte tuniso-koweïtienne - Volonté commune de raffermir les relations bilatérales

Un forum d'investissement tuniso-koweïtien sera organisé prochainement avec au programme des partenariats public-privé dans plusieurs secteurs, dont notamment l'infrastructure, le tourisme, l'énergie et les industries pharmaceutiques.

Tenue à Tunis, la quatrième session de la commission mixte tuniso-koweïtienne s'est achevée avec un succès confirmé de ses travaux, selon les deux chefs de la diplomatie respectifs Mohamed Ali Nafti et Abdallah Ali Abdallah Al Yahya. En effet, lors de la clôture de ces travaux, les deux ministres des Affaires étrangères, accompagnés chacun d'une importante délégation comportant des responsables de divers secteurs, ils se sont félicités des relations fraternelles et solidaires qui unissent les deux pays et leurs leaders, le Président de la République Kaïs Saïed et l'Emir du Koweït, Cheikh Mechâal Al-Ahmed Al-Jaber al-Sabah, qui ont une vision et une position identiques des questions régionales et internationales, dont notamment la cause palestinienne, selon les deux ministres. L'occasion a permis de formuler l'appel des deux dirigeants et des deux pays à l'arrêt immédiat des violations et agressions sionistes contre les peuples palestinien et libanais.

Pour revenir aux travaux de la commission mixte et aux relations de coopération bilatérale, une cérémonie de signature des accords conclus a eu lieu au siège de l'Académie diplomatique internationale de Tunis entre les deux chefs de la diplomatie et entre des responsables des deux pays. Quatorze accords ont été signés, dont un accord de financement et douze mémorandums d'entente et programmes exécutifs, outre le procès-verbal de la quatrième session de la commission mixte.

Promouvoir la coopération dans les domaines vitaux

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné qu'avec son homologue koweïtien, ils tendent à «asseoir une nouvelle base dans cette coopération pour l'étendre et l'élargir à des domaines vitaux tels que la sécurité alimentaire, les industries pharmaceutiques et le climat». Et de souligner que ce partenariat avec le Koweït «est un modèle de coopération et de partenariat entre deux pays arabes, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes, notamment au niveau de la condamnation des agressions contre les peuples palestinien et libanais. Nous sommes tout à fait d'accord au niveau de la coordination diplomatique pour assurer un cessez-le feu immédiat dans les territoires occupés», a-t-il ajouté.

Forum d'investissement et PPP

Sur un autre plan, Nafti a affirmé qu'au-delà des conventions, accords et programmes signés, qui sont au nombre de 14, l'organisation prochaine d'un forum bilatéral d'investissement est l'un des résultats les plus palpables de ces travaux, pour réellement impliquer davantage le secteur privé en Tunisie et au Koweït.

«Nous avons tous les fondamentaux pour pouvoir avancer dans le partenariat stratégique entre les deux pays et, comme on l'a annoncé, il s'agit de secteurs nouveaux qui vont être élaborés dans cette coopération en partenariat entre les secteurs public et privé sur la base des résultats probants réalisés en Tunisie. C'est un forum qui, après une période d'absence de partenariat financier et d'investissements, va pouvoir ramener ensemble des hommes d'affaires tunisiens et koweïtiens pour entrevoir les possibilités d'entreprendre des projets innovants qui toucheront essentiellement les secteurs de l'infrastructure, du tourisme, mais également d'autres domaines tels que l'énergie et les industries pharmaceutiques.

Et c'est au secteur privé de percer dans ces domaines sur la base de cette confiance qui règne entre les deux Etats et les chefs des deux pays, et la diplomaties tunisienne et koweïtienne», a expliqué le ministre tunisien des Affaires étrangères après la signature de quatorze accords de programmes exécutifs et mémorandums d'entente, dont un accord de financement, sous forme de crédit du projet de rénovation et de développement des lignes ferroviaires destinées au transport du phosphate.

Le ministre des Affaires étrangères koweïtien, Abdallah Ali Abdallah Al Yahya, a, pour sa part, réitéré les félicitations au Président Kaïs Saïed pour sa réélection en tant que président de la République, et au ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, pour la confiance placée en sa personne à la tête de la diplomatie tunisienne. Il a, à cette l'occasion, confirmé la volonté de l'Emir du Koweït, Cheikh Mechâal al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, de poursuivre le processus de coopération et de travail de construction bilatéral, sur la base de l'esprit de fraternité entre les deux pays et peuples frères, qui date depuis des décennies.

Le chef de la diplomatie koweïtienne a évoqué la multitude de défis régionaux mais aussi internationaux que les deux pays sont appelés à relever. Il a affirmé l'engagement du Koweït à exploiter, d'une part, les différentes opportunités de coopération et de partenariat afin de booster les relations bilatérales et, d'autre part, à soutenir davantage cette coopération, entre autres, à travers le Fonds koweïtien de développement économique arabe qui a financé et continue de financer des projets de développement en Tunisie, soulignant la détermination à renforcer ces coopérations dans divers domaines et à instaurer des partenariats dans de nouveaux secteurs innovants.

En outre, il a affirmé le succès de la coopération dans son ancien format et qui concerne notamment les secteur de la santé, de l'éducation, et autres, se félicitant des résultats réalisés par les ressources humaines tunisiennes au Koweït.