Tunisie: Gafsa - Réouverture de la maison de la culture - Ibn Mandhour Un joyau dédié aux jeunes de la région

Après une longue attente, marquée par de nombreux retards, la maison de la culture Ibn Mandhour de Gafsa a enfin rouvert ses portes, marquant la fin d'une période de «désert culturel» pour cette ville privée d'infrastructures dédiées à l'art et à la culture.

Cet événement symbolique, célébré par un gala musical, a réuni de nombreux passionnés de musique et d'art, qui voyaient dans cette réouverture une renaissance pour la vie culturelle de la région.

14 ans de chantier chaotique

Ce chantier de rénovation et de réaménagement, marqué par une succession d'entreprises qui, au fil des années, n'ont jamais réussi à achever les travaux dans les délais impartis, ce qui a causé des reports successifs et faisant de cette maison un chantier à l'abandon. Le retard s'est ainsi accumulé, laissant les habitants de Gafsa sans véritable lieu de rencontre culturelle, tandis que les délais d'achèvement fixés se sont allongés, plongeant la ville dans un silence artistique.

Face à cette situation qui perdurait, la délégation régionale de la culture a décidé de prendre les choses en main. Par une intervention énergique, en prenant le taureau par les cornes, elle a mobilisé les ressources nécessaires pour accélérer les travaux et garantir, enfin, une réouverture tant espérée, la maison de la culture à Gafsa a pu renaître de ses cendres, offrant à nouveau un espace aux expressions artistiques et aux projets culturels de la région.

Parmi les nouveautés offertes par cette rénovation, la salle de spectacle fait figure de véritable joyau. Avec un revêtement luxueux, une sonorisation impeccable et un éclairage de haute intensité, elle est désormais équipée pour accueillir des spectacles de qualité et offrir aux spectateurs une expérience artistique unique. Cet aménagement fait de la maison de la culture un espace moderne, à la hauteur des attentes des jeunes et des artistes.

Une inauguration en grande pompe

Pour marquer cet événement historique, un gala musical a été organisé pour l'inauguration de cette salle de spectacle complètement rénovée. La participation massive du public, composé d'artistes, de familles et de jeunes, a prouvé à quel point la réouverture de cet espace était tant attendue.

La réouverture de la maison de culture Ibn Mandhour ne s'arrête pas à cet événement inaugural. Les responsables de la délégation ont déjà prévu un programme riche et diversifié pour les jours et les mois à venir. Des clubs de théâtre, de musique et d'autres formes d'expression artistique vont retrouver un espace pour développer leurs activités. Ce lieu sera désormais le cœur battant de la vie sociale de la région, permettant aux jeunes talents de s'épanouir dans un environnement stimulant et adapté.

Outre les activités théâtrales et musicales, la maison de la culture sera également un lieu privilégié pour la projection de films, notamment pour les enfants. Cela représente une réponse à un besoin longtemps négligé, depuis que la seule salle de cinéma de la ville a été transformée en centre commercial. Cette réouverture permettra ainsi de renouer avec des projections, surtout dominicales.

En somme, la réouverture de la maison de la culture signe le retour de l'effervescence artistique et culturelle dans une ville qui, pendant plus d'une décennie, a souffert de l'absence d'un tel espace. C'est une nouvelle page qui s'écrit et tous les regards sont désormais tournés vers les activités qui redonneront vie à cette institution.