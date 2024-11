Tunisie: Médenine - Visite d'inspection à Zarzis

Le gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, vient d'effectuer, récemment, une visite à Zarzis, au cours de laquelle il a fait le tour de plusieurs établissements publics pour voir de près leur état actuel et leur mode de fonctionnement.

Au centre-ville de Zarzis, le gouverneur de Médenine s'est rendu au premier arrondissement municipal, puis au siège de la délégation, ainsi que le centre d'emploi professionnel et quelques postes de sécurité. Au passage, il s'est arrêté sur l'état de l'ancien hôpital de la ville et l'amphithéâtre municipal actuellement en ruine et qui vont être bientôt réaménagés.

A l'Office du commerce, il a inspecté l'état des locaux, le stock de réserve stratégique des produits et leurs prix, tout en discutant longuement avec le responsable concerné. A l'Office national de l'huile (ONH) dans la région, le gouverneur a attiré l'attention des responsables sur l'hygiène, l'entretien des réservoirs et la prestation de services.

Suivi et contrôle

Enfin, lors de sa visite à l'Office des terres domaniales (OTD) de Chamakh à Zarzis-Nord, il a contrôlé les dossiers et leurs contenus.

Durant son passage, il s'est arrêté plusieurs fois pour examiner la quantité de la récolte des oliviers, des arbres fruitiers et avoir une idée sur les prix de vente de certains produits, des volailles, de la production des œufs, des bétails et notamment les bovins et les dromadaires. Le parc auto (tracteurs, moyens de transport et équipements vétustes, débris, des pneus usagés...) n'était pas en reste.

Au terme de sa tournée, il a prodigué ses conseils aux responsables et aux employés de ces différents organismes, insistant sur la nécessité de perpétuer le suivi et le contrôle pour le bien de tous.