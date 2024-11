Sénégal: Mahaman Tahir Hamani, Directeur général du Cofeb - « La formation est un processus continue, surtout pour les banquiers »

La cérémonie marquant la clôture du Parcours du « Certificat Executive Management Stratégique Bancaire 1 » (CEMSTRAT 1) initié par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), à travers le Centre Ouest Africain de formation et d'études bancaires (Cofeb) en partenariat avec Hec Paris s'est tenue le 15 novembre 2024 à Dakar. A cette occasion, le Directeur général du Cofeb, Mahaman Tahir Hamani, a salué la conduite de ce programme en collaboration avec Hec Paris.

Le directeur général du Cofeb s'est réjoui de la « participation active » des bénéficiaires de programme et les a félicités pour leur réussite à ce parcours. En effet, a-t-il dit, il s'agit d'un parcours qui requiert beaucoup d'assiduité et d'engagement. « Les différents postes que vous occupez, que nous occupons tous, dans nos institutions respectives ne nous laissent pas toujours le temps de nous consacrer à autre chose », a-t-il souligné. Précisant dans la foulée que « c'est aussi le challenge de ces formations continues certifiantes et parfois même de type Executive que de mener de pair les deux activités ».

« Je crois que les résultats que vous avez obtenus, parlent d'eux-mêmes à plus d'un titre, à travers notamment, la qualité de vos interventions qui, selon les échos reçus, ont été jugés très pertinentes, mais aussi l'implication dont vous avez fait preuve tout au long de la formation, en particulier dans les travaux de groupe effectués dans le cadre de l'élaboration de vos mémoires », s'est félicité Mahaman Tahir HAMANI.

Il a rappelé que ce programme résulte d'une étroite coopération nouée entre la BCEAO et HEC Paris depuis 2012, en matière de renforcement des capacités du secteur bancaire de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA). Le Parcours CEMSTRAT 1, adapté et axé sur l'évolution de l'environnement économique et financier, fait suite aux précédents programmes certifiants en management général des activités bancaires (CEMGAB), en management des ressources humaines (CEMRH), en management stratégique bancaire et en management de la transformation digitale bancaire (CEMTDB et CEB2D).

M. HAMANI a aussi rappelé que la formation est un processus continue, surtout pour les banquiers comme vous. Selon lui, la formation est un processus indispensable pour relever les défis et atteindre les objectifs, aussi bien professionnels que personnels des participants. « C'est en tenant compte de cette préoccupation majeure que nous essayons, en partenariat avec HEC Paris, de vous offrir les meilleures formations que nous adaptons au fur et à mesure et à des prix abordables », a-t-il expliqué. Soulignant que c'est pour cela qu'ils veillent, d'année en année, à améliorer les conditions financières, en accordant une subvention financière.

« Je voudrais également indiqué que nous avons pris bonne note, avec un intérêt particulier, des commentaires et observations que vous avez formulés, notamment en ce qui concerne la durée des modules en ligne ou l'approfondissement de certaines thématiques, le souhait d'avoir plus de témoignages de professionnels de banque et encore le besoin d'avoir des modules en présentiel pour inciter et susciter les interactions entre vous », a-t-il assuré. Avant d'ajouter ces suggestions s'inscrivent dans une dynamique d'amélioration et leur permettront d'apporter les ajustements nécessaires.

Il a, au nom des autorités de la Banque centrale, réitéré ses vives félicitations aux animateurs du CEMSTRAT 1, en particulier, Madame Christine CASTAN, Directeur pédagogique du programme, Madame Martine GUILLAUD ainsi qu'à l'ensemble du corps des intervenants et de l'équipe back-office de HEC Paris, représentée par Madame Armelle DUFOUR, qui ont su partager avec vous leurs expériences et leurs expertises avérées.

Il a aussi confié qu'ils se félicitent du partenariat qu'ils entretiennent avec HEC Paris, et au titre duquel des Programmes d'accompagnement innovants sont prévus pour l'année 2025. Selon lui, ces programmes seront disponibles sur le site internet du COFEB. Il a enfin félicité les bénéficiaires de la formation pour avoir réussi à décrocher leur parchemin qu'est le Certificat Executive Management Stratégique Bancaire niveau 1.