Tunisie: «Territoire et alternatives» de l'association Architectes Citoyens - Pour une architecture inclusive et adaptée

Repenser ensemble notre territoire et explorer des alternatives pour un avenir durable.

L'association Architectes Citoyens, l'Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme (Enau) et l'Ordre des architectes en Tunisie (OAT) organisent aujourd'hui vendredi 22 novembre à la Cité des sciences une journée autour du thème « L'architecture comme vecteur de transformation sociale ».

Fondée en 2016, Architectes Citoyens est une association tunisienne qui réunit des professionnels engagés pour promouvoir l'architecture en tant qu'outil de transformation sociale. Elle oeuvre pour une architecture inclusive, accessible et adaptée aux besoins des communautés, favorisant l'innovation et la démocratie participative dans la création de l'espace urbain postrévolutionnaire.

« Territoire et alternatives », tel est le titre de ce dialogue ouvert à entrée libre. Cet événement d'exception, qui promet d'enrichir notre regard sur l'espace, la communauté et l'humain, réunira des architectes, des urbanistes, mais aussi des citoyens engagés. Ils sont tous invités pour échanger, débattre et être acteurs du changement afin de faire émerger de nouvelles solutions, innovantes et concrètes en réponse aux mutations contemporaines.

Lors de cet évènement qui se veut « une opportunité de repenser ensemble notre territoire et d'explorer des alternatives pour un avenir durable », le programme sera inauguré par la projection en avant-première du film « Emna » de Bouslama Chomakh. Il s'agit du premier long métrage du réalisateur tuniso-suisse, diplômé de l'Université d'art et d'architecture de Tunis. Ce film de 72 minutes est « une exploration de ce que pourrait être un territoire alternatif, un espace où les repères physiques, culturels et linguistiques s'effacent pour permettre une compréhension intuitive et sans frontières. »

Un débat actif sera ensuite animé par Amel Chahed, avec l'architecte Leila Ammar, l'urbaniste Moez Bouraoui, le philosophe Hammadi Ben Jaballah, le sociologue Mohamed Karrou, la juriste Salsabil Klibi, le psychothérapeute George Riesen, le géopoliticien Rafaa Tbib ainsi que l'historien d'art Houcine Tlili. Le public est donc invité à cet échange réunissant des experts de divers horizons pour enrichir la réflexion sur les thématiques du film tout en développant un regard savant qui soulèvera assurément divers enjeux au-delà de la simple production esthétique.