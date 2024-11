Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha préside la cérémonie d'installation officielle du Commandant de la 3ème Région militaire

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, jeudi, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du Général-major Necereddine Foudhil, dans les fonctions de Commandant de la 3ème Région militaire, à Béchar, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a présidé, ce jeudi 21 novembre 2024, la cérémonie d'installation du Général-major Necereddine Foudhil, dans les fonctions de Commandant de la 3ème Région militaire, à Béchar", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée a écouté l'hymne national et a observé, à l'entrée du siège du Commandement de la 3ème Région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du chahid "Moustapha Benboulaid" dont le siège du Commandement de la Région est baptisé de son nom. Le Général d'Armée a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du chahid et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada.

Le Général d'Armée a procédé, ensuite, à l'inspection des carrés des cadres et personnels de la Région, alignés au niveau de la place d'arme, avant d'annoncer par la suite l'installation officielle du Commandant de la 3ème Région militaire, en remplacement du Général-major Mostefa Smaili. "Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 12 novembre 2024, j'installe officiellement le Général-major Necereddine Foudhil dans les fonctions de Commandant de la 3ème Région militaire, en remplacement du Général-major Mostefa Smaili", a déclaré le Général d'Armée.

"Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions, dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution", a-t-il ajouté. Le Général d'Armée a présidé, par la suite, la cérémonie de passation du drapeau national et la signature du procès-verbal de passation de pouvoir.

A l'issue, le Général d'Armée a rencontré les cadres et les personnels de la Région, et prononcé une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence à toutes ses unités, à travers laquelle "il a réitéré ses félicitations à l'occasion du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, en soulignant que la discipline exemplaire et la mutualisation des efforts, conjugués à l'éthique militaire, au sens du patriotisme élevé et à l'unité des rangs, sont les seuls garants pour la construction d'une armée forte et jouissant de notoriété".

Il a indiqué que "cette rencontre intervient alors que nous vivons encore l'atmosphère festive du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, cette révolution qui a changé le cours de l'histoire et était le couronnement d'une lutte longue et amère, menée avec force et bravoure, par notre vaillant peuple, pendant plus de 130 ans, et qui s'est terminée par la victoire sur l'ennemi, en l'acculant irrémédiablement de notre terre".

"En cette occasion historique, nous prions Allah Le-Très Haut, de procurer à notre Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le succès, et de prêter assistance à ses valeureux enfants, dans les efforts de sauvegarde de la liberté, de la souveraineté et de l'indépendance nationale de notre pays, à même d'assurer le progrès et le bien-être de notre peuple dans un climat de sécurité, de stabilité et de fraternité", a-t-il ajouté

"Ces exigences nous interpellent, constamment, dans la limite des responsabilités et prérogatives de tout un chacun, pour faire preuve de discipline exemplaire, de rigueur et de persévérance, et œuvrer à mutualiser les efforts, en s'imprégnant d'éthique militaire, du sens du patriotisme élevé et de l'unité des rangs, car c'est ainsi que nous réussirons à construire une armée forte et jouissant de notoriété", a-t-il poursuivi. A l'issue de cette rencontre, le Général d'Armée a suivi les interventions des cadres et des personnels du Commandement de la 3ème Région militaire, et écouté leurs préoccupations.