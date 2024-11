Algérie: Nécessité de renforcer la coopération entre les Etats membres et d'intensifier le soutien pour atteindre les objectifs

Alger — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Selma Bakhta Mansouri, a indiqué, jeudi à Alger, que le Comité des points focaux du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) avait recommandé de renforcer la coopération entre les Etats membres et d'intensifier le soutien au mécanisme pour qu'il puisse atteindre ses objectifs consistant en la promotion de la transparence, de la stabilité politique et du développement inclusif.

S'exprimant en marge de la clôture des travaux de la 38e réunion du Comité des points focaux du MAEP, tenue à Alger par visioconférence, Mme Mansouri a précisé que les participants avaient insisté sur "la nécessité de renforcer la coopération entre les Etats membres et d'intensifier le soutien au mécanisme pour qu'il puisse atteindre ses objectifs: la promotion de la transparence, de la stabilité politique et du développement inclusif".

Les participants ont "salué les efforts consentis par le secrétariat du mécanisme continental et les Etats membres de cette initiative" et "souligné la nécessité de poursuivre le dialogue et le travail collectif pour concrétiser la vision d'une Afrique prospère", a-t-elle dit.

La Secrétaire d'Etat chargée des Affaires africaines a, par ailleurs, affirmé que "sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du MAEP, la place du mécanisme s'est renforcée en tant que principal outil d'évaluation de la gouvernance et d'échange des meilleures pratiques entre les Etats membres".

Pour sa part, la Directrice exécutive du Secrétariat continental du MAEP, l'ambassadrice Marie-Antoinette Rose Quatre, a exprimé sa gratitude à tous les pays qui ont affiché leur appui au Forum du MAEP et leur soutien aux pays confrontés à des défis sécuritaires au niveau du continent.

Mme Rose Quatre a appelé de ses vœux l'adhésion de nouveaux Etats membres lors de la prochaine session, afin d'enrichir son ordre du jour et d'atteindre les objectifs tracés et les résultats escomptés.

A cette occasion, elle a salué les efforts consentis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour mener à bien le travail du mécanisme et assurer la réussite du plan d'action stratégique 2025-2028 et du programme du Sommet du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du MAEP, prévu en février prochain.