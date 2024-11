Maroc: L'ambassadeur du pays au Canada souligne l'importance du commerce comme levier de croissance

Ottawa — L'ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a mis en avant, mercredi à Ottawa, l'importance du commerce comme levier de développement socio-économique.

S'exprimant lors de la présentation des résultats d'un projet canadien sur le rôle des femmes dans le commerce pour une croissance inclusive et durable, l'ambassadeur a noté que la majorité des pays en développement bénéficiaires de cette initiative sont africains, dont la moitié en Afrique subsaharienne, ajoutant que l'objectif est d'améliorer le bien-être économique et aider à relever les défis spécifiques auxquels les femmes exportatrices sont confrontées.

Ces initiatives s'inscrivent en droite ligne de la vision de SM le Roi Mohammed VI en faveur d'une approche renouvelée envers le continent africain à la faveur de partenariats mutuellement bénéfiques, a affirmé la diplomate.

Mme Otmani a noté que ce projet, financée par le ministère canadien des Affaires estrangères, a contribué à renforcer les capacités et à élargir les horizons de femmes entrepreneures marocaines dans le domaine du commerce international.

Quelque 133 petites et moyennes entreprises (PME) marocaines, dont 66 dirigées par des femmes notamment dans l'agro-alimentaire, ont été formées à l'exportation, et 89 PME, dont 33 dirigées par des femmes, ont participé à des missions commerciales à l'étranger, a indiqué l'ambassadeur.

"Ce fut un premier pas décisif vers une intégration réussie dans le commerce international", s'est félicitée la diplomate, notant que le partenariat maroco-canadien dans le cadre de ce projet illustre les efforts visant à faciliter l'accès à de nouveaux marchés canadiens et renforcer la compétitivité des PME marocaines notamment celles dirigées par des femmes à l'échelle mondiale.

Ce projet incarne des valeurs de solidarité et de coopération pour une croissance inclusive, a-t-elle relevé.

L'événement a été marqué par la présence de plusieurs responsables canadiens, dont le ministre du développement international, Ahmed Hussein, et le directeur général du Bureau de Facilitation du Commerce du Canada, Steven Tipman.

Plusieurs autres intervenants ont évoqué à cette occasion notamment les moyens d'améliorer l'égalité des sexes et de promouvoir l'inclusion sociale, de s'adapter aux changements climatiques pour assurer un commerce durable et de développer la coopération entre les entreprises canadiennes et les PME dans les pays en développement.

Le Projet "Femmes dans le commerce pour une croissance inclusive et durable", qui vise à faciliter l'accès aux marchés canadiens et internationaux en faveur des PME dans 23 pays, a été mis en oeuvre au Maroc dans le cadre d'un partenariat entre le Bureau de Facilitation du Commerce du Canada et l'Association Marocaine des Exportateurs.

Selon ses initiateurs, le projet ambitionne également de renforcer la représentativité et la participation des femmes à la prise de décision au sein des institutions d'appui au commerce.